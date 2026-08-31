«Профессионал своего дела»: Олег Гаркуша поздравил Алексея Учителя с юбилеем
Музыкант Гаркуша: фильмы Алексея Учителя войдут в историю российского кино
Фильмы режиссера, продюсера, сценариста, народного артиста РФ Алексея Учителя, которому 31 августа исполнилось 75 лет, останутся в истории российского кино. Такое мнение выразил музыкант и актер Олег Гаркуша.
В беседе с «Петербургским дневником» он рассказал, что познакомился с Учителем в 1987 году, когда тот работал над съемками документального фильма «Рок», в которых принимали участие артисты из группы «Аукцион».
«Уже тогда было понятно, что он большой профессионал своего дела и впереди у него большое будущее. Несмотря на то, что с момента выхода прошло почти 40 лет, этот фильм до сих пор актуален, и я всем рекомендую его к просмотру», — отметил Гаркуша.
В день 75-летия режиссера артист пожелал ему снять еще много новых фильмов, а также долгих лет жизни. Алексей Учитель спродюссировл 75 фильмов. Он снял 19 картин и написал сценарий к восьми из них.