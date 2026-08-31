«Профессионал своего дела»: Олег Гаркуша поздравил Алексея Учителя с юбилеем

31 августа 2026, 14:08

Музыкант Гаркуша: фильмы Алексея Учителя войдут в историю российского кино

Олег Гаркуша (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Фильмы режиссера, продюсера, сценариста, народного артиста РФ Алексея Учителя, которому 31 августа исполнилось 75 лет, останутся в истории российского кино. Такое мнение выразил музыкант и актер Олег Гаркуша.





В беседе с «Петербургским дневником» он рассказал, что познакомился с Учителем в 1987 году, когда тот работал над съемками документального фильма «Рок», в которых принимали участие артисты из группы «Аукцион».





«Уже тогда было понятно, что он большой профессионал своего дела и впереди у него большое будущее. Несмотря на то, что с момента выхода прошло почти 40 лет, этот фильм до сих пор актуален, и я всем рекомендую его к просмотру», — отметил Гаркуша.