«Настя остро переживает его уход»: Андрей Малахов обнародовал последнее видео Волочковой и Григоровича

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/@volochkova_anastasiya)
Андрей Малахов поддержал Анастасию Волочкову, скорбящую по ушедшему из жизни Юрию Григоровичу. Телеведущий обнародовал последнее видео с балетмейстером и его ученицей, которая приехала поздравить его с днем рождения.
В тот день, поздравляя своего наставника, балерина отметила, что он был одним из немногих, кто поддержал ее после увольнения из Большого театра.
«Это человек, которому я обязана не только своей творческой жизнью, а вообще всей своей жизнью. Я вам благодарна за то, что вы есть, за то, что вы меня защищали в те времена, когда никто не вступался, а вы рядом были всегда», — поблагодарила артистка.Юрий Николаевич ушел из Большого театра в 1995 году из-за внутренних конфликтов. После работал с разными коллективами, в том числе сотрудничал с Краснодарским театром балета. Григорович вспомнил, что тогда Волочкова так же его поддерживала. В 2008 году он вернулся обратно, став штатным хореографом.
«Она приезжала ко мне в Краснодар, она должна была получать гонорар за каждый спектакль, но она бесплатно приезжала. Это поразительно было! Ни копейки не брала», — уточнил маэстро.Напомним, хореографа и артиста балета Юрия Григоровича не стало на 99-м году жизни. Главным местом его работы был Большой театр. В нем он прославился своими авторскими балетными постановками: «Иван Грозный» и «Каменный цветок» Сергея Прокофьева, «Щелкунчик» Петра Чайковского и другими.
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