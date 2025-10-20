Путин: Михалков руководствуется интересами России

20 октября 2025, 15:34

Владимир Путин и Никита Михалков (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что режиссёр Никита Михалков в своей работе руководствуется интересами страны. Об этом глава государства сказал в документальном фильме «Никита Михалков», вышедшем на телеканале «Россия».





Никита Михалков — советский и российский режиссёр, актёр и общественный деятель, обладатель премии «Оскар». В 2020 году президент присвоил ему звание Героя Труда России. 21 октября Михалков отметит своё 80-летие.





«В нём сочетаются и творческое начало, и гражданская позиция. Он руководствуется интересами дела. А дело, которому он служит в последние годы, — это Россия», — отметил Путин.