24 декабря 2025, 17:46

Путин вручил Никите Михалкову орден Святого апостола Андрея Первозванного

Никита Михалков (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного Никите Михалкову. Церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.





Указ о награждении президент подписал 21 октября. В документе указано, что награду режиссёру и председателю Союза кинематографистов России присудили за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры и киноискусства, а также за многолетнюю общественную деятельность.



Во время церемонии глава государства назвал орден высшей государственной наградой страны.

«Самобытный кинорежиссёр, человек, для которого преданность отечеству, стремление защищать нашу историю, духовные ценности, развивать отечественную культуру являются поистине определяющими и в жизни, и в творчестве», — сказал Путин.