Раменский хор «Русская песня» завоевал Гран-при международного конкурса

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Хор «Русская песня» ДК «Победа» Раменского городского округа завоевал Гран-при VI Международного фестиваля-конкурса национальных культур и фольклора, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В очном финале фестиваля-конкурса, который проходил в Великом Новгороде 12-14 ноября, встретились свыше 200 участников, представлявших разные города России и Беларуси. В итоге хор «Русская песня» завоевал Гран-при в номинации «Народное/фольклорное пение» среди участников старше 19 лет», — говорится в сообщении.Победителям вручили кубки и ценные призы. Кроме того, обладатели Гран-при и лауреаты первой степени получат от организаторов конкурса рекомендации при поступлении в музыкальные учебные заведения.
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