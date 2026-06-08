Режиссёр Эмир Кустурица рассчитывает получить гражданство России в 2027 году
Сербский режиссёр и сценарист Эмир Кустурица рассчитывает получить российское гражданство в 2027 году. Об этом он сообщил ТАСС.
Ранее режиссёр рассказывал, что получит гражданство после завершения съёмок фильма по мотивам русской повести Валентина Распутина «Последний срок».
«Я надеюсь, что получится [сделать российское гражданство] в следующем году, точно сказать не могу», — отметил Кустурица.Помимо этого, сценарист поделился планами снять фильм о российском хоккеисте Александре Овечкине. Режиссёр не уточнил детали сюжета и сроки начала работы над картиной.
До этого Кустурица рассказал о важности создания сильных и честных фильмов. Он объяснил эту позицию растущей конкуренцией за внимание зрителей в современной киноиндустрии. По словам режиссёра, сегодня зритель выбирает только самое яркое и содержательное кино.