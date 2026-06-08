Режиссёр Эмир Кустурица рассчитывает получить гражданство России в 2027 году

08 июня 2026, 08:17

Эмир Кустурица (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Сербский режиссёр и сценарист Эмир Кустурица рассчитывает получить российское гражданство в 2027 году. Об этом он сообщил ТАСС.





Ранее режиссёр рассказывал, что получит гражданство после завершения съёмок фильма по мотивам русской повести Валентина Распутина «Последний срок».

«Я надеюсь, что получится [сделать российское гражданство] в следующем году, точно сказать не могу», — отметил Кустурица.