«Не позорьтесь!»: Гордон резко раскритиковала участие блогеров и артистов в политике

07 июня 2026, 22:58

Екатерина Гордон заявила, что знаменитостей используют для пиара перед выборами

Екатерина Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Екатерина Гордон эмоционально высказалась в соцсетях о блогерах и представителях шоу-бизнеса, которые принимают участие в мероприятиях при политических структурах и партиях.





По мнению Гордон, многие публичные личности становятся частью подобных проектов, не до конца понимая их истинные цели.



Правозащитница заявила, что знаменитостей могут использовать как инструмент для привлечения внимания к политическим силам.





«Вы ничего не понимаете в происходящем! Вас разменивают как дураков перед выборами!», — высказалась Екатерина Гордон.