«Не позорьтесь!»: Гордон резко раскритиковала участие блогеров и артистов в политике
Екатерина Гордон заявила, что знаменитостей используют для пиара перед выборами
Екатерина Гордон эмоционально высказалась в соцсетях о блогерах и представителях шоу-бизнеса, которые принимают участие в мероприятиях при политических структурах и партиях.
По мнению Гордон, многие публичные личности становятся частью подобных проектов, не до конца понимая их истинные цели.
Правозащитница заявила, что знаменитостей могут использовать как инструмент для привлечения внимания к политическим силам.
«Вы ничего не понимаете в происходящем! Вас разменивают как дураков перед выборами!», — высказалась Екатерина Гордон.Она также выразила мнение, что участие артистов и блогеров в подобных инициативах зачастую не оказывает реального влияния на принятие решений, а их присутствие используется прежде всего в медийных целях.
Заявление Гордон вызвало активное обсуждение в соцсетях, где мнения пользователей разделились: одни поддержали её позицию, другие посчитали, что публичные люди имеют право участвовать в общественной и политической жизни наравне со всеми.