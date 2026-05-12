С актером фильма «Женщина, которая поет» Александровым попрощаются 13 мая

С актером Вадимом Александровым попрощаются 13 мая в Люблинском крематории

В среду в Люблинском крематории состоится церемония прощания с заслуженным артистом России Вадимом Александровым. Об этом РИА Новости сообщили в семье покойного.





Ранее родные артиста рассказали агентству, что Александров ушел из жизни в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала травма головы, полученная в результате падения.





«Прощаться будем завтра, во сколько - пока неизвестно. Церемония состоится в Люблинском крематории, после его кремируют», — сообщил собеседник.



