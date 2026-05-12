С актером фильма «Женщина, которая поет» Александровым попрощаются 13 мая

С актером Вадимом Александровым попрощаются 13 мая в Люблинском крематории
В среду в Люблинском крематории состоится церемония прощания с заслуженным артистом России Вадимом Александровым. Об этом РИА Новости сообщили в семье покойного.
Ранее родные артиста рассказали агентству, что Александров ушел из жизни в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала травма головы, полученная в результате падения.
«Прощаться будем завтра, во сколько - пока неизвестно. Церемония состоится в Люблинском крематории, после его кремируют», — сообщил собеседник.Вадим Александров окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1962 году. Сразу после выпуска он служил в театре ЦДТ до 1976 года, а затем стал актером Театра-студии Олега Табакова.
Фильмография артиста насчитывает почти 150 картин. Среди его самых известных ролей — работы в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Экипаж», «Кин-дза-дза!», «Усатый нянь», а также в сериалах «Папины дочки» и «Воронины».