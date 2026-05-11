Скончался актер из фильма «Женщина, которая поет» Вадим Александров

Актер Вадим Александров умер на 88-м году жизни

Вадим Александров (Фото: Кадр из к/ф «Женщина, которая поёт», реж. Александр Орлов, 1978 г.)

Народный артист России Вадим Александров, известный по фильму-катастрофе «Экипаж», ситкомам «Моя прекрасная няня» и «Папины дочки», ушел из жизни на 88-м году. Как сообщает «Кино-театр.ру», артист скончался 8 мая. Причина смерти не уточняется.





За годы карьеры Александров исполнил роли почти в 150 проектах, включая картины «Усатый нянь», «Тот самый Мюнхгаузен», «Кин-дза-дза!», «Берегите мужчин!», «Женщина, которая поёт». Он также работал в озвучивании и запомнился зрителям по эпизодам в «Ералаше» (парикмахер в сюжете «Бразильская система») и ролью бандита в фильме «Мы из джаза».



Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге на 102-м году жизни скончалась народная артистка России, выдающаяся балерина Нинель Петрова. Она была ученицей легендарного балетного педагога Агриппины Вагановой, основоположницы теории русского классического танца.



В 1944 году Петрова окончила Ленинградское хореографическое училище, после чего до 1968 года выступала на сцене Кировского (ныне — Мариинского) театра. Звание народной артистки РФ ей присвоили в 1999 году.



