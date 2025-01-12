Швыдкой: номинация актера Борисова на «Золотой Глобус» добавляет гордости за РФ

Юра Борисов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой объявил в беседе с РИА Новости, что номинация российского актера Юры Борисова на «Золотой Глобус» добавляет гордости за государство.
Спецпредставитель президента Российской Федерации поделился, что его обрадовало такое награждение. Он подчеркнул, что это доказывает, что граждане России не отсутствуют в мировых процессах.
Ранее сообщалось, что на 82-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», проходившей 5 января в Лос-Анджелесе, награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Киран Калкин за свою работу в комедии «Настоящая боль» (2024).
«Золотой глобус», который учредила Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, является одной из самых престижных премий в кино и телевидении, уступающей по значимости только «Оскару».
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«Я считаю, что когда наши артисты, наши режиссеры получают мировую известность, это говорит о величии культуры России», — обратил внимание Михаил Швыдкой.
Ранее сообщалось, что на 82-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», проходившей 5 января в Лос-Анджелесе, награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Киран Калкин за свою работу в комедии «Настоящая боль» (2024).
«Золотой глобус», который учредила Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, является одной из самых престижных премий в кино и телевидении, уступающей по значимости только «Оскару».
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Ольга Енгалычева