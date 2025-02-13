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Скончалась французская актриса Нике Арриги

Фото: iStock/ SergeyPankratov

Фото: iStock/ SergeyPankratov

Французская актриса кино и сериалов, модель и художница Нике Арриги ушла из жизни 12 февраля. О ее кончине сообщила Российская газета, ссылаясь на зарубежные СМИ.
Ники Арриги умерла в Риме. Причина смерти артистки еще не называлась. Актриса начала карьеру во Франции, а затем стала работать по всей Европе.

За плечами Ники Арриги порядка 30 ролей. Она участвовала в съемках таких картин, как «Из ниоткуда», «Человек в чемодане», «Выход дьявола» и «Сочувствие дьяволу» Годара. Крайний раз она играла в байопике с Бельмондо «Ставиский». Лента стала победителем на Канском кинофестивале. Еще Арриги трудилась в модельном бизнесе.



Ранее стало известно, что скончался композитор, автор музыки к детским операм «Маугли» и «Аленький цветочек» Игорь Кадомцев. Умер 8 февраля после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.

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Прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым проходит в Москве
12 февраля 2025, 13:14

Олег Стриженов в фильме «Земля до востребования» (Фото: РИА Новости)

С народным артистом СССР Олегом Стриженовым прощаются в столице. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента. Поклонники актера собрались в храме Святителя Николая на Трех Горах.
Стриженова не стало на 96-м году жизни в минувшее воскресенье, 9 февраля. Похороны актера пройдут на Троекуровском кладбище Москвы.

В субботу, 8 февраля, стало известно о плановой госпитализации Стриженова.

Стриженов стал народным артистом СССР в 1988 году, является лауреатом «Золотого орла» (2009) за вклад в кинематограф и многих других театральных премий.

Входил в Национальную академию кинематографических искусств и наук РФ.

Ранее сообщалось об открытии наследственного дела после смерти ведущего КВН Александра Маслякова.

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Скончался автор детских опер «Маугли» и «Аленький цветочек» Кадомцев
09 февраля 2025, 22:53

Фото: iStock/ Mihashi

Скончался композитор, автор музыки к детским операм «Маугли» и «Аленький цветочек» Игорь Кадомцев, сообщила газета aif.ru.
Кадомцев умер 8 февраля после продолжительной болезни. Ему было 75 лет. Дата и место прощания с Кадомцевым пока не раскрывается

Игорь Кадомцев появился на свет в 1949 году. Он трудился в детской редакции Гостелерадио СССР. В 1988 году был одним из основателей Детского музыкального театра юного актера. Музыкант являлся автором музыки к многим спектаклям и радиопостановкам, детских опер «Маугли» и «Аленький цветочек», балета «Дочь пурги», а еще хоровых и камерных произведений.

«Удивительно харизматичный и всегда дружелюбный, Игорь Михайлович всегда стремился создавать особую творческую атмосферу на своих занятиях, передавая в ее ауре свой энтузиазм и мастерство студентам и коллегам», – рассказывали о нем коллеги.

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#композитор
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Названы страны, которые могут участвовать в «Интервидении»
Продюсер Бабичев: страны БРИКС могут принять участие в «Интервидении»
07 февраля 2025, 17:22

Фото: iStock/cookelma

Принять участие в «Интервидении» могли бы страны БРИКС, к примеру, Аргентина, ЮАР, Бразилия и Китай, предположил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, состязание должно быть межкультурным, чтобы участники из разных стран знакомили друг друга со своей музыкой и традициями.
«Хотелось бы, чтобы это было состязание на уровне Евровидения. Нет-нет да и какая-то звезда проскочит или какой-то популярный артист, как Slimane в прошлом году выступал от Франции или британский певец из группы Years&Years. Имя есть имя. И даже такие звезды не боятся участвовать в Евровидении, хотя могут провалиться. Хотелось бы, чтобы «Интервидение» было чем-то похожим», — добавил он.
Бабичев подчеркнул, что идея такого состязания довольно привлекательна и ему хочется посмотреть на такой конкурс с интересными артистами.

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В Национальном центре «Россия» готовят к открытию выставку-путешествие
07 февраля 2025, 10:21

Фото: Russia.ru

Интерактивную выставку «Путешествие по России» представят посетителям Национального центра «Россия» в Москве, она откроется в марте, сообщает пресс-служба Центра.
«Это выставка о нашей уникальной стране, о её людях, о гордости, и, конечно же, о будущем. Приглашаем всех не только увидеть, но и услышать, почувствовать, открыть Россию по-новому», — сказала гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

Наталья Виртуозова (фото: Russia.ru)

Экспозиция разместится на площади более трёх тысяч квадратных метров и будет разделена на восемь зон — от Дальнего Востока до Северо-Запада России и Арктики. Кроме того, предусмотрена «Зона сердца», где посетители смогут с помощью цифровой открытки записать впечатления от выставки.

Регистрация на бесплатные экскурсии по выставке будет открыта на сайте russia.ru.

Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента Владимира Путина для демонстрации достижений России и опыта регионов, укрепления национальной идентичности и формирования гордости за страну.

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#россия
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Ушел из жизни заслуженный артист РФ Худолеев, сыгравший в «Улице разбитых фонарей» и «Тихом Доне»
Заслуженный артист России Анатолий Худолеев скончался на 83-м году
06 февраля 2025, 23:27

Заслуженный артист России Анатолий Худолеев скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Веры Комиссаржевской на официальной странице своего сайта.
«Анатолий Григорьевич…. Тонкий, ироничный, нежный, галантный… Последние годы артист жил внимательно, не быстро, тонко прислушиваясь к каждому человеку-собеседнику», — говорится в сообщении.
Худолеев, родившийся в 1942 году в Чапаевске, присоединился к труппе театра в 1976-м и за годы работы сыграл более 50 ролей. Последний раз он вышел на сцену 15 ноября в спектакле «Прошлым летом в Чулимске».

Актер также активно снимался в кино, включая сериалы Сергея Урсуляка «Жизнь и судьба» и «Тихий Дон», а также популярные проекты вроде «Бандитский Петербург», «Тайны Следствия» и «Улицы разбитых фонарей». Его карьера в кино началась в 1969 году и продолжалась до последних лет.

«Невероятной болью и трагизмом была окрашена его работа в этом спектакле. Любим. Помним. Скорбим. О дате и времени прощания сообщим дополнительно», — уточняет пресс-служба театра.
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