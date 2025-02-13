Скончалась французская актриса Нике Арриги

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Французская актриса кино и сериалов, модель и художница Нике Арриги ушла из жизни 12 февраля. О ее кончине сообщила Российская газета, ссылаясь на зарубежные СМИ.
Ники Арриги умерла в Риме. Причина смерти артистки еще не называлась. Актриса начала карьеру во Франции, а затем стала работать по всей Европе.
За плечами Ники Арриги порядка 30 ролей. Она участвовала в съемках таких картин, как «Из ниоткуда», «Человек в чемодане», «Выход дьявола» и «Сочувствие дьяволу» Годара. Крайний раз она играла в байопике с Бельмондо «Ставиский». Лента стала победителем на Канском кинофестивале. Еще Арриги трудилась в модельном бизнесе.
Ранее стало известно, что скончался композитор, автор музыки к детским операм «Маугли» и «Аленький цветочек» Игорь Кадомцев. Умер 8 февраля после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.
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За плечами Ники Арриги порядка 30 ролей. Она участвовала в съемках таких картин, как «Из ниоткуда», «Человек в чемодане», «Выход дьявола» и «Сочувствие дьяволу» Годара. Крайний раз она играла в байопике с Бельмондо «Ставиский». Лента стала победителем на Канском кинофестивале. Еще Арриги трудилась в модельном бизнесе.
Ранее стало известно, что скончался композитор, автор музыки к детским операм «Маугли» и «Аленький цветочек» Игорь Кадомцев. Умер 8 февраля после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.
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