Скончалась звезда фильма «Человек-паук: Нет пути домой»
В Гонолулу на 83-м году жизни скончалась актриса Мэри Ривера, наиболее известная зрителям по роли бабушки Неда Лидса в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Об этом стало известно 4 августа.
Как сообщает People, смерть наступила 15 апреля, однако официально эту информацию обнародовали только сейчас. Причиной ухода стал инсульт.
После приступа звезда впала в кому, и ее подключили к аппарату жизнеобеспечения. Спустя некоторое время родственники приняли тяжелое решение отключить оборудование.
Карьера Риверы получила новый виток популярности благодаря участию в супергеройском блокбастере Marvel, где ее партнерами по съемочной площадке стали Том Холланд, Зендея, Тоби Магуайр и Джейми Фокс. Сама знаменитость неоднократно подчеркивала, что для нее было важно через свой образ на экране познакомить зрителей с элементами филиппинской культуры. После появления новости о кончине артистки поклонники франшизы начали активно публиковать в соцсетях слова соболезнований в адрес ее семьи и делиться теплыми воспоминаниями о ее экранных работах.
Ранее умер американский режиссёр Чак Рассел, снявший фильм «Маска» с Джимом Керри. Подробности в нашем материале.
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