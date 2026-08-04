Скончалась звезда фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

04 августа 2026, 13:53

Актриса Мэри Ривера умерла на 83-м году жизни

Фото: istockphoto/izzzy71

В Гонолулу на 83-м году жизни скончалась актриса Мэри Ривера, наиболее известная зрителям по роли бабушки Неда Лидса в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Об этом стало известно 4 августа.