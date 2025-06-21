Ушла из жизни звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина
На 91-м году жизни скончалась актриса Валентина Талызина. Многие зрители помнят ее по роли подруги главной героини Нади в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», сообщил Телеграм-канал SHOT.
По информации журналистов, причиной кончины актрисы стала онкология.
Здоровье народной артистки РСФСР ухудшилось текущей весной. В марте Талызиной вызывали скорую помощь после жалоб на сильную тошноту и боли в теле. Медики обнаружили у звезды рак поджелудочной железы. В последнее время артистка лечилась в домашних условиях. Отмечалось, что она умерла сегодня утром.
Валентина Талызина снималась во многих фильмах, в том числе в картинах «Зигзаг удачи», «Афоня», «Женитьба», «Гостья из будущего».
Ранее сообщалось, что скончался генконструктор системы ПВО Москвы Яков Безель. 86-летний ученый, доктор технических наук, ушел из жизни в своей квартире в Москве.
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