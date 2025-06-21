Ушла из жизни звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина

21 июня 2025, 11:55

Валентина Талызина (Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»)

На 91-м году жизни скончалась актриса Валентина Талызина. Многие зрители помнят ее по роли подруги главной героини Нади в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», сообщил Телеграм-канал SHOT.