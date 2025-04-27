Скончался народный артист РФ Фидан Гафаров

Фидан Гафаров (Фото: кадр из фильма «Всадник на золотом коне»)
Народный артист Российской Федерации, Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров скончался на 78-м году жизни, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в Телеграм-канале.
Хабиров обратил внимание, что кончина Гафарова из жизни — большая потеря многих людей.
Стоит напомнить, что Фидан Гафаров появился на свет в октябре 1947 года. В 19 лет он выпустился из Уфимского училища искусств и стал актером Башкирского академического театра драмы имени Гафури.
Как артист он дебютировал в драме «Песнь о любви», потом исполнил роль Алтындуга в картине «Всадник на золотом коне».
Ранее сообщалось, что канадский актер, драматург, писатель и театральный деятель Жан-Клод Джермейн умер на 86-м году жизни.
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«Фидан Сафич всегда был в нашей жизни. Сегодня для меня лично и для всей республики огромная потеря», — уточнил глава Башкирии.
Стоит напомнить, что Фидан Гафаров появился на свет в октябре 1947 года. В 19 лет он выпустился из Уфимского училища искусств и стал актером Башкирского академического театра драмы имени Гафури.
Как артист он дебютировал в драме «Песнь о любви», потом исполнил роль Алтындуга в картине «Всадник на золотом коне».
Ранее сообщалось, что канадский актер, драматург, писатель и театральный деятель Жан-Клод Джермейн умер на 86-м году жизни.
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Ольга Енгалычева