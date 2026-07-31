Скончался звезда фильма «Судьба барабанщика» Сергей Ясинский

31 июля 2026, 20:33

Актер из фильма «Судьба барабанщика» Сергей Ясинский умер в 83 года

Сергей Ясинский (Фото: кадр из фильма «Судьба барабанщика» (1955)

В возрасте 83 лет ушел из жизни актер Сергей Ясинский, известный по главной роли в фильме «Судьба барабанщика». О кончине артиста 29 июля 2026 года сообщил его сын Николай на странице отца на портале «Кино-Театр.ру».





Сергей Ясинский родился 19 июня 1943 года. Всесоюзную известность ему принесла работа в экранизации повести Аркадия Гайдара — картине Виктора Эйсымонта, вышедшей на экраны в 1955 году. На момент съемок актер был еще школьником, однако именно эта роль на долгие годы осталась ключевой в его творческой биографии.





«Папа 29.07.2026 ушел от нас. Царствия Небесного», — написал наследник, не уточнив причины и обстоятельства смерти.