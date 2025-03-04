Почему Алексей Серебряков, сыгравший в «Аноре», пропустил церемонию «Оскар»? Ответ оказался прост

Алексей Серебряков (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)
Алексей Серебряков, сыгравший в «Аноре», не появился на церемонии «Оскара» в Лос-Анджелесе, где фильм забрал пять статуэток. Почему? Ответ на этот вопрос дала кинокритик Сусанна Альперина на своей странице во ВКонтакте.
«Анора» Шона Бейкера стала сенсацией года, заработав почти 40 миллионов долларов при бюджете в 6 миллионов, и вызвала споры в России: одни видят в ней стереотипы о русских, другие — показ тонкости и милосердия человеческой натуры.
На церемонию приехали Юра Борисов, Майк Эйдельштейн, Дарья Екамасова и Майки Мэдисон, а Серебряков остался в стороне.
Но и Марку с Юрой Серебряков тоже передал благодарности с поздравлениями, отмечая их вклад в создание фильма.
Сам Серебряков уже переживал подобные эмоции — волнение и радость от номинации, приза — с «Левиафаном» и «МакМафией». Свою роль олигарха в "Аноре" он считает маленькой, но яркой частью истории кинокартины.
Ранее «Радио 1» передавало, что Юра Борисов, к сожалению, не получил статуэтку «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана. Его обогнал американец Киран Калкин.
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На церемонию приехали Юра Борисов, Майк Эйдельштейн, Дарья Екамасова и Майки Мэдисон, а Серебряков остался в стороне.
«Почему Алексей Серебряков не был на «Оскаре»? Конечно же, задалась этим вопросом и связалась, чтобы получить разъяснения. Как оказалось, Алексей загружен настолько, что ему некогда было вырваться. В частности, идут съемки и репетиции спектакля «Эйнштейн и Маргарита». Алексей просил передать, что невероятно горд и рад — в первую очередь за Шона», — рассказала Альперина.
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Но и Марку с Юрой Серебряков тоже передал благодарности с поздравлениями, отмечая их вклад в создание фильма.
Сам Серебряков уже переживал подобные эмоции — волнение и радость от номинации, приза — с «Левиафаном» и «МакМафией». Свою роль олигарха в "Аноре" он считает маленькой, но яркой частью истории кинокартины.
Ранее «Радио 1» передавало, что Юра Борисов, к сожалению, не получил статуэтку «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана. Его обогнал американец Киран Калкин.
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Мария Моисеева