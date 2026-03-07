Стала известна дата прощания со звездой сериала «Склифосовский» и её дочерью

07 марта 2026, 15:02

Прощание с актрисой Екатериной Ведуновой и её дочерью пройдёт 9 марта в Балаково

Екатерина Ведунова (Фото: кадр из сериала «СашаТаня»)

С актрисой Екатериной Ведуновой и её дочерью Элиной простятся в Саратовской области. Дату прощания назвали родственники погибших, информация об этом появилась в издании «СтарХит».