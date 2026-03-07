Стала известна дата прощания со звездой сериала «Склифосовский» и её дочерью
С актрисой Екатериной Ведуновой и её дочерью Элиной простятся в Саратовской области. Дату прощания назвали родственники погибших, информация об этом появилась в издании «СтарХит».
Близкие сообщили, что траурная церемония пройдёт 9 марта. Прощание состоится с 11:00 до 12:00 по московскому времени в здании «Ритуал» на улице Вокзальной, 15 в городе Балаково. Ориентиром они назвали красное кирпичное здание.
Родственники уточнили, что поминальный обед организуют в «Ресторане Балаково». Присоединиться к нему смогут все желающие. Напомним, что Екатерина Ведунова и её дочь трагически погибли 4 марта. Предполагаемый виновник аварии признал вину, его заключили под стражу.
Екатерина Ведунова много лет проработала в Балаковском драматическом театре и Театре МСХТ. За время службы она сыграла на сцене около шестидесяти ролей. Телезрители знают актрису по сериалам «СашаТаня», «Универ» и «Склифосовский».
