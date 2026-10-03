Стала известна причина смерти Кашпировского

03 октября 2026, 12:48

Baza: причиной кончины Кашпировского стала остановка сердца

Анатолий Кашпировский (Фото: РИА Новости/Игорь Костин)

Российский и советский психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский скончался от остановки сердца. Об этом пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на его директора.