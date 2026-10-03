Стала известна причина смерти Кашпировского
Российский и советский психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский скончался от остановки сердца. Об этом пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на его директора.
По его словам, за три дня до смерти экстрасенса госпитализировали с низким давлением, а 3 октября его родным и близким сообщили о кончине. При этом ранее психотерапевт несколько раз проходил обследования и не жаловался на плохое самочувствие. Собеседник отметил, что в настоящее время семья занимается организацией похорон.
Напомним, Кашпировский скончался в возрасте 87 лет. Широкую известность он получил в 1980-е годы, когда проводил сеансы «гипноза» и «исцеления» в телепередачах. О его смерти рассказал телеведущий Андрей Малахов в социальных сетях.
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