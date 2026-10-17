Стали известны место и дата прощания с московской художницей Катей Белявской

17 октября 2026, 23:15

Московскую художницу Екатерину Белявскую похоронят 20 октября на Троекуровском кладбище

Фото: iStock/Gilberto Villasana

Московскую художницу Екатерину Белявскую похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на семью художницы.





Белявская умерла 17 октября в возрасте 45 лет. Причиной смерти стал геморрагический инсульт.



Прощание с художницей пройдёт во вторник. Оно состоится в зале Троекуровского кладбища в 12:00 по московскому времени. Уточняется, что Белявскую похоронят на семейном участке рядом с отцом — Юрием Белявским, бывшим главным редактором газеты «Культура».



