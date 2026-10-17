Стали известны место и дата прощания с московской художницей Катей Белявской
Московскую художницу Екатерину Белявскую похоронят 20 октября на Троекуровском кладбище
Московскую художницу Екатерину Белявскую похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на семью художницы.
Белявская умерла 17 октября в возрасте 45 лет. Причиной смерти стал геморрагический инсульт.
Прощание с художницей пройдёт во вторник. Оно состоится в зале Троекуровского кладбища в 12:00 по московскому времени. Уточняется, что Белявскую похоронят на семейном участке рядом с отцом — Юрием Белявским, бывшим главным редактором газеты «Культура».
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Екатерина Белявская родилась в Москве в 1981 году. Одним из её учителей и наставников в дальнейшем стал художник-график, заслуженный деятель искусств РСФСР Леонид Владимирский, ответственный за различные иллюстрации к историям о Буратино и об Изумрудном городе.
Белявская входит в топ-100 лучших современных художников России по версии проекта Arteex. Она известна в том числе своими работами «Красная Шапочка», «Сказки матушки Гусыни», «Космическая Антуанетта, или Вселенная Рококо», «Сон в летнюю ночь», «Барышня крестьянка», «Таинственный лес» и «Пир во время чумы». В 2017 году её работы использовали для оформления новогодней Москвы и поезда метро.