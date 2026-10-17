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Стали известны место и дата прощания с московской художницей Катей Белявской

Московскую художницу Екатерину Белявскую похоронят 20 октября на Троекуровском кладбище
Фото: iStock/Gilberto Villasana

Московскую художницу Екатерину Белявскую похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на семью художницы.



Белявская умерла 17 октября в возрасте 45 лет. Причиной смерти стал геморрагический инсульт.

Прощание с художницей пройдёт во вторник. Оно состоится в зале Троекуровского кладбища в 12:00 по московскому времени. Уточняется, что Белявскую похоронят на семейном участке рядом с отцом — Юрием Белявским, бывшим главным редактором газеты «Культура».

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Екатерина Белявская родилась в Москве в 1981 году. Одним из её учителей и наставников в дальнейшем стал художник-график, заслуженный деятель искусств РСФСР Леонид Владимирский, ответственный за различные иллюстрации к историям о Буратино и об Изумрудном городе.

Белявская входит в топ-100 лучших современных художников России по версии проекта Arteex. Она известна в том числе своими работами «Красная Шапочка», «Сказки матушки Гусыни», «Космическая Антуанетта, или Вселенная Рококо», «Сон в летнюю ночь», «Барышня крестьянка», «Таинственный лес» и «Пир во время чумы». В 2017 году её работы использовали для оформления новогодней Москвы и поезда метро.

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Мария Моисеева

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