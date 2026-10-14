Переехавший из Франции граф Петр Шереметев назвал жизнь в России счастьем
Потомок дворянского рода граф Петр Шереметев, который переехал в Россию из Франции на 95-м году жизни, прекрасно чувствует себя на исторической Родине. Об этом сообщает РИА Новости.
Граф Петр Шереметев — французский и российский общественный деятель, меценат, архитектор и музыкант. Он происходит из графской ветви рода Шереметевых и является потомком Бориса Петровича Шереметева, соратника Петра I. В 1975 году он стал почетным вице-президентом франко-российского Общества дружбы, а также на протяжении многих лет был ректором Парижской русской консерватории имени Сергея Рахманинова.
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Он решил уехать из Франции вместе с супругой Югетт, чтобы исполнить последнюю волю отца и упокоиться в земле предков. В 2025 году российское посольство в Париже передало в Москву письмо от Шереметева, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, с просьбой посодействовать его возвращению.
Отмечалось, что граф выразил желание перевезти в страну свое имущество и коллекции. Комментируя свои ощущения после прибытия на историческую Родину, Шереметев признался, что чувствует себя здесь как дома.
«Россия — уникальная страна, и вы счастливые люди от того, что здесь живете всю жизнь, это большое счастье просто жить здесь», — заявил он.