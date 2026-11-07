Стало известно возможное место захоронения Лидии Федосеевой-Шукшиной
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, вероятно, обретёт место покоя на Новодевичьем кладбище рядом с супругом. Об этом сообщила дочь актрисы Ольга.
В беседе с NEWS.ru родственница Лидии Николаевны заявила, что дата и время церемонии прощания пока остаются неизвестными.
«Да, мамы больше нет. О дате похорон пока немножко рано говорить, всё решится в течение выходных. Я пока занимаюсь организационными моментами, собираю документы. Я почти уверена, что скорее всего её похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругом», — отметила Шукшина.Ранее сообщалось, что Федосеева-Шукшина умерла в возрасте 88 лет. В конце октября артистке присвоили паллиативный статус: заболевание признали неизлечимым, терапию направили на облегчение состояния при жизни. Организм не справился с осложнениями.