Стало известно возможное место захоронения Лидии Федосеевой-Шукшиной

07 ноября 2026, 13:32

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: кадр из шоу «Судьба человека»)

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, вероятно, обретёт место покоя на Новодевичьем кладбище рядом с супругом. Об этом сообщила дочь актрисы Ольга.





В беседе с NEWS.ru родственница Лидии Николаевны заявила, что дата и время церемонии прощания пока остаются неизвестными.

«Да, мамы больше нет. О дате похорон пока немножко рано говорить, всё решится в течение выходных. Я пока занимаюсь организационными моментами, собираю документы. Я почти уверена, что скорее всего её похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругом», — отметила Шукшина.