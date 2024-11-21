В Раменском городском округе открылась выставка «Куликово поле. На поле битвы»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский
Интерактивная экспозиция в двух залах Раменского историко-художественном музея предлагает посетителям ознакомиться с оружием XIII–XV веков, элементами конской упряжи и монетами Золотой Орды и княжеств Московского и Галицкого, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
«Это выставка организована к 650-летию Куликовской битвы, которая случится буквально через несколько лет. Это одна из первых выставок в этом цикле. В первую очередь, аудитория наша в данном случае — это дети. Мы бы хотели к ним обратиться и попытались представить Куликовскую битву эпохи XIV века непосредственно через призму детского взгляда», — сообщила специалист экспозиционно-выставочного отдела Государственного музея-заповедника «Куликово поле» и куратор выставки Елена Поп.Для привлечения внимания детей на выставке установлены интерактивные панели и игровые элементы. В центре зала находится кинобудка с отрывком фильма о Куликовской битве.
«Выставка очень интересна тем, что здесь очень много интерактива. Когда человек приходит и погружается в нее, он погружается в ту атмосферу, начинает играть, думать, смотреть, читать, узнавать какие-то события», — рассказала заведующий отделом экспозиционно-выставочной деятельности Раменского историко-художественного музея Татьяна Щербакова.Посетители могут увидеть ордынскую керамику, монеты Древней Руси, печать Дмитрия Донского, фрагменты доспехов и мечи. Основное внимание уделяется инсталляциям городов Золотой Орды и Древней Руси, которые выполнены методом прямой печати на фанере.
Выставка будет открыта для посетителей до 20 января. Для экскурсии по выставке необходимо предварительно зарегистрироваться.
Возрастное ограничение — 6+
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Дайана Хусинова