В Москве задержан известный актер

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С кокаином задержали актера театра и кино Алексея Яничева в Москве, передает Telegram-канал 112. Уточняется, что правоохранителями обнаружен сверток с неизвестным веществом, который был передан экспертам.
Артист сознался, что запрещенка, которую он купил еще весной, принадлежит ему. К слову, полицейские уже задерживали Яничева за случайное лишение жизни своего друга. Следователи пришли к выводу, что злого умысла не было, но дело все же возбудили.
До этого сообщалось, что в Москве задержали экс-министра обороны Армении Аршака Карапетяна. Уточнялось, что его разыскивают в республике по ряду статей.
Кроме того, стало известно об обысках в Главном автобронетанковом управлении Минобороны РФ.
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До этого сообщалось, что в Москве задержали экс-министра обороны Армении Аршака Карапетяна. Уточнялось, что его разыскивают в республике по ряду статей.
Кроме того, стало известно об обысках в Главном автобронетанковом управлении Минобороны РФ.
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Никита Кротов