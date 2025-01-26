Жена народного артиста РСФСР Василия Ливанова опровергла данные о его состоянии

Василий Ливанов (Фото: kremlin.ru)
Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена опровергла в беседе с ТАСС данные о том, что у режиссера выявили расстройство кровообращения головного мозга.
«Да [это ложь]. В какой реанимации? Нет, это все неправильно. Я не знаю, откуда вы получаете сведения такие. Это мусор какой-то», — прокомментировала собеседница агентства.
Перед этим журналисты Mash проинформировали, что Ливанов провел в реанимации несколько суток с расстройством мозгового кровообращения.
Известно, что режиссеру делали операцию под наркозом в декабре прошлого года, после чего выписали из больницы.
Ранее сообщалось, что не стало актера Владимира Фоменко. Информацию подтвердил сын артиста.
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