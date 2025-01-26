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Жена народного артиста РСФСР Василия Ливанова опровергла данные о его состоянии

Василий Ливанов (Фото: kremlin.ru)

Василий Ливанов (Фото: kremlin.ru)

Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена опровергла в беседе с ТАСС данные о том, что у режиссера выявили расстройство кровообращения головного мозга.
«Да [это ложь]. В какой реанимации? Нет, это все неправильно. Я не знаю, откуда вы получаете сведения такие. Это мусор какой-то», — прокомментировала собеседница агентства.

Перед этим журналисты Mash проинформировали, что Ливанов провел в реанимации несколько суток с расстройством мозгового кровообращения.



Известно, что режиссеру делали операцию под наркозом в декабре прошлого года, после чего выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что не стало актера Владимира Фоменко. Информацию подтвердил сын артиста.

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#культура
Вел нездоровый образ жизни: известный атлантский рэпер DJ Unk умер на 44 году жизни
25 января 2025, 20:21

Фото: iStock/ undefined undefined

Атлантский рэпер Энтони Леонард Платт, известный общественности как DJ Unk, ушел из жизни на 44 году жизни. О смерти артиста сообщила его жена Шеркита Лонг-Платт в социальных сетях.
DJ Unk приобрел широкую известность в 2006 году. В то время у артиста вышел дебютный сингл «Walk It Out», поднявшийся на 10 строчку чарта Billboard Hot 100. Энтони Леонард Платт был одним из первых, кто творил в музыкальном поджанре «snap music».

В 2009 году у DJ Unk ухудшилось здоровье. У исполнителя случился сердечный приступ. Рэпер подумал, что это произошло из-за перенапряжения от плотного гастрольного графика. DJ Unk рассказывал, что вел нездоровый образ жизни. Что стало причиной ухода из жизни американского рэпера, в настоящий момент не известно.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Владимир Фоменко.

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#здоровье
#сша
#рэп
#музыка
#музыкант
#смерть
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BadComedian объяснил, как Юре Борисову удалось добиться номинации на «Оскар»
BadComedian о номинации Борисова: в кино стало меньше давления на русских
25 января 2025, 13:00

Юра Борисов (фото: соцсети)

В международном кинематографе стало меньше политического давления на русских артистов, о чем говорит номинация актера Юры Борисова на «Оскар» за роль в фильме «Анора». Об этом заявил киноблогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, люди, которым важно творчество, оценивают только актеров и фильмы, а не политическую конъюнктуру.

Баженов подчеркнул, что с начала СВО и до выхода «Аноры» в международном кино не появлялась русская культура и русские актеры, но на сегодняшний день политика ушла из этой сферы.
«Безусловно, в 2022 году запреты были, кого-то касались, западные кинематографисты старались держаться подальше от этой темы. Но позже это сходило на нет. И, как я понимаю по информации с кинофестивалей, сейчас этого даже близко нет. Политического давления в случае с «Анорой», в кинобизнесе сейчас на русских актеров, на творцов нет», — пояснил кинокритик.
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#культура
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#творчество
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#люди
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Скончался актер Владимир Фоменко
24 января 2025, 21:16

Фото: iStock/ SergeyPankratov

Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Владимир Фоменко. О кончине артиста сообщил портал «Кино-Театр.Ру».
Артист ушел из жизни 22 января. Сын артиста Георгий подтвердил смерть Владимира Фоменко и поделился, что причиной кончины стал отек легких.

«К сожалению, позавчера Владимира Георгиевича не стало», — рассказал он соцсетях.

Российский и советский актер начинал свою актерскую карьеру в Театре на Таганке, а потом перешел в Московский ТЮЗ, где трудился в 1970-е годы. На театральной сцене Фоменко играл роль Портоса в спектакле по роману Александра Дюма «Три мушкетера» и в постановке «Том Кенти».

Владимир Фоменко дебютировал в кино в конце 1960-х годов, когда он снялся в таких картинах, как «Житейские воззрения кота Мурра», «Тайна предков», «Такая жесткая игра — хоккей» Розумовского.

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#кино
#смерть
#актёр
#режиссёр
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В подмосковных библиотеках запустили масштабный проект «Путь героя»
24 января 2025, 17:08

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Жители Московской области смогут принять участие в проекте «Путь героя», посвящённом 80-летию Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, которое запустило проект в библиотеках региона.
«Каждый житель может записать видеоролик о своем герое – участнике Великой Отечественной войны: рассказать о его боевом или трудовом подвиге, о жизни в послевоенное время. Ролики опубликуют на специальной площадке проекта в соцсети «ВКонтакте», – говорится в сообщении.
По данным министерства, первыми проект подержали читатели и сотрудники библиотек из городских округов Домодедово, Красногорск, Одинцово, Зарайск и Коломна. Видеоистории об их близких уже размещены на площадке проекта.

Чтобы поддержать инициативу, нужно обратиться к координатору проекта по электронной почте Biblio-MO_Proekty@mail.ru. Он поможет найти удобную библиотеку для записи видео, оформить и разместить ролик.

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В Ступине после масштабного капремонта торжественно открыли Дворец культуры

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#библиотеки
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В Ступине после масштабного капремонта торжественно открыли Дворец культуры
23 января 2025, 23:03

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В городском округе Ступино после завершения капитального ремонта открыли Дворец культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Осенью мы открывали в Ступине после ремонта Детскую школу искусств, а теперь открываем обновлённый Дворец культуры. При ремонте ДК, строительство которого началось ещё до войны, нам было важно сохранить исторические интерьеры, но при этом сделать пространство современным и комфортным, обновить коммуникации, кровлю, установить оборудование, чтобы ещё долгие годы здесь кипела творческая жизнь. 70-летие в 2026 году ДК отметит уже в обновленном здании», – отметил на торжественной церемонии министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Дворец культуры является центром развития художественной самодеятельности и народного творчества муниципалитета. В его стенах работают кружки и студии различной направленности для детей и взрослых.
«Занятия пользуются большой популярностью у жителей. Кроме того, ДК является главной театрально-концертной площадкой округа. Здесь проходят концерты, спектакли, праздничные мероприятия. Поэтому обновление и техническое переоснащение здания стали важной задачей Министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа», – рассказал глава муниципалитета Сергей Мужальских.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В ходе капремонта были выполнены отделочные работы во всех помещениях, причём исторические интерьеры удалось сохранить. В Большом зале установили кресла из массива дуба, смонтировали новую механику сцены, звуковое и световое оборудование. Приобрели два рояля. Также заменили инженерные коммуникации, провели ремонт фасада и кровли, смонтировали архитектурную подсветку, благоустроили территорию вокруг ДК. Объект оснастили новой мебелью и оборудованием.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Директор Дворца культуры Юлия Шалыгина провела для гостей экскурсию по обновлённому зданию. На церемонии торжественного открытия состоялся концерт симфонического оркестра Ступинской филармонии, посвящённый 95-летию композитора Александры Пахмутовой.

Как напомнили в министерстве, Дворец культуры был построен в 1956 году. Сейчас в учреждении действуют 24 клубных формирования, где занимаются более 600 человек.

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Подмосковье вместе с РВИО завершит реконструкцию усадьбы Татищева в 2026 году
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#подмосковье
#ступино квадрат
#московская область
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Подмосковье вместе с РВИО завершит реконструкцию усадьбы Татищева в 2026 году
23 января 2025, 16:50

Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Московская область вместе с Российским военно-историческим обществом в 2026 году завершит реконструкцию усадьбы Татищева под Солнечногорском. Об этом стало известно на заседании Попечительского Совета РВИО, участие в котором принял губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Глава региона рассказал о проектах, которые Подмосковье проводит вместно с Российским военно-историческим обществом. Один из главных – воссоздание исторической усадьбы Татищева, где завершал свой фундаментальный труд основоположник русского источниковедения, выдающийся государственный деятель Василий Никитич Татищев.
«Усадьба в городском округе Солнечногорск лежала в руинах, а сейчас преображается. Мы благоустроим территорию. Там всё будет красиво, комфортно для отдыха и времяпрепровождения с друзьями, c семьёй, для тех, кто хочет лучше познакомиться с историей нашей страны. Сделаем удобную, доступную дорогу и всю необходимую инфраструктуру», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2023 году была отремонтирована прилегающая к усадьбе автодорога, проложена удобная и безопасная тропа к Рождественскому погосту, установлен памятник Татищеву. Рядом появилась всесезонная библиотека. В конце прошлого года была открыта Аллея правителей России – скульптурная композиция Зураба Церетели из 43 бюстов исторических личностей, руководивших страной за более чем тысячелетний период.
«Это правители от князя Рюрика до первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Уверен, что сюда будут приезжать и школьники, и туристы из разных регионов. Усадьба также знаменита тем, что в XVIII веке на её территории были самые большие яблоневые сады в Подмосковье. Сейчас там высажено 12 тыс. саженцев яблонь и груш. Надеемся, что в скором времени удастся превратить это место в город-сад», – сказал помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он также отметил большую помощь Андрея Воробьёва.
«В Московской области реализуется программа благоустройства парков в лесах. Я сам живу рядом с одним из них, и мне всегда хочется туда поехать. Там есть и лыжи, и ролики, и дорожки для бега, и квадроциклы. Подобного рода парк будет и здесь», – добавил Мединский.
На территории усадьбы планируют разместить детский образовательный центр, гостиничный и досуговый комплексы, а для обеспечения транспортной доступности капитально отремонтировать региональную дорогу М-10 «Россия» Болдино – Шахматово протяжённостью свыше 7 км. Всё работы должны завершить в следующем году.
«В последние несколько лет мы взяли курс на просвещение, популяризацию отечественной истории. Суверенитет – это основа национальной безопасности, причём не только в военном смысле. Исторический и культурный суверенитет – это тоже основа национальной безопасности любого уважающего себя государства», – отметил председатель Попечительского Совета РВИО, постоянный член Совета безопасности Сергей Иванов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Преобразится и территория и рядом с усадьбой Чернышёвых в Лыткарине. Ранее там располагалось заброшенное здание детсада. Его уже демонтировали и до конца года проведут благоустройство. На площади свыше 1 га появится сквер с аллеями и прогулочными дорожками, детской и спортивной площадками, зоной с навесом для игры в шахматы, амфитеатром и ротондой. На территории установят памятник учителю и наставнику Петра I Никите Моисеевичу Зотову.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Еще один совместный проект Московской области и РВИО – установка стел в населённых пунктах, которым Указом президента присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». В Подмосковье их три – Коломна, Ступино и Подольск. В местах установки стел созданы уютные пространства для комфорта посетителей.

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#солнечногорск
#город трудовой доблести
#подмосковье
#московская область
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В Госдуме считают, что Лермонтова могли убить русофобы
Депутат Бурляев: Бастрыкин заинтересовался расследованием убийства Лермонтова
23 января 2025, 15:51

Фото: iStock/FotoDuets

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался документами о гибели русского поэта Михаила Лермонтова и пообещал принять это дело к расследованию. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Бурляев, посетивший руководителя ведомства. По его словам, пуля не могла войти в тело Лермонтова под углом 40°, если это была дуэль.
«Все взаимосвязано в исходе жизни двух наших пророков, гениев. Одни и те же лица практически завязаны, русофобы того времени. Надо разбираться. Русофобы были всегда на Руси, — сравнил депутат в беседе с «Газетой.Ru» смерть Лермонтова со смертью Пушкина. — Расследование убийства Лермонтова было проведено недобросовестно, а может быть, даже и осознанно искажались факты».
Бурляев отметил, что тема неправомерного расследования убийства Лермонтова стала его беспокоить после общения с кандидатом баллистических наук полковником бронетанковых войск Виктором Кузеневым в 1980-х годах. В разговоре с RT парламентарий отметил, что Кузенев посещал место дуэли поэта и с приборами изучал его.
«Это ровная поверхность, самый большой угол наклона 3 градуса, а пуля, по освидетельствованию медика, попала в тело Лермонтова под углом. Но медик констатировал, что это 38 градусов, а криминалисты считают, что это где-то 50, а то и больше градусов. На ровной поверхности пуля так пройти через тело не может», — пояснил он.
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#депутат
#сво
#трамп
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«Усидеть на двух стульях невозможно»: Варшавер высказался о новом худруке Ленкома
Варшавер усомнился, что новый худрук Ленкома справится с работой
23 января 2025, 15:06

Марк Варшавер (Фото: kremlin.ru)

Перешедший в должность президента «Ленкома» Марк Варшавер сомневается в том, что новый худрук театра Владимир Панков справится с работой. Слова Варшавера приводит Starhit. Экс-худрук «Ленкома» считает, что «усидеть на двух стульях невозможно».
«…Владимир Панков очень хороший режиссер… Но он остается руководителем своего театра — Центра драматургии и режиссуры (ЦДР). Опять эта пресловутая «оптимизация», когда один человек руководит сразу двумя-тремя театрами. Я считаю, что усидеть на двух стульях невозможно. Надо одно дело делать хорошо», — сказал Варшавер.
Он добавил, что давно был в курсе готовящегося решения. Инициатором кадровых перестановок стал столичный Депкульт.

Перед этим стало известно, какого известного актера госпитализировали в Петербурге.

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#мир
#театр
#новости
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На международный конкурс чтецов в Мелихове поступило более 100 заявок
23 января 2025, 14:59

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

XV Международный конкурс чтецких работ им. А. П. Чехова состоится в подмосковном музее-заповеднике «Мелихово» 27–29 января, в этом году на участие было подано более ста заявок, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«В конкурсе принимают участие молодые актёры и старшекурсники театральных вузов. В этом году на участие поступила 101 заявки. Во второй тур очных прослушиваний прошли 35 человек из разных городов России, а также из других стран, включая Беларусь и Казахстан», — говорится в сообщении.
Каждый год для конкурса выбирается ещё один автор, помимо Чехова. В этом году им стал Михаила Зощенко.

Очные конкурсные прослушивания будут проводиться 27 и 28 января, а 29 числа — в день 165-летия Чехова — будет устроен праздничный гала-концерт с выступлениями победителей.

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#минкульттуризма мо
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