Курортный роман с немкой, сын с судимостью, связь с актерской династией: умер племянник Олега Янковского, что известно

Игорь Янковский (Фото: кадр из шоу «Судьба человека»)
26 января умер Игорь Янковский, актер и один из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Ему было 73 года. Как жил и почему скончался представитель актёрской династии расскажет «Радио 1».
Игорь Янковский: биография
Игорь Янковский родился в 1951 году в знаменитой актерской семье. Он сам стал актером, окончив театральное училище имени Щукина в 1974 году, после чего до 1992 года работал в театре на Малой Бронной. Дебютировал в кино Янковский в 1973 году в фильме «Это сильнее меня», а настоящую популярность приобрел, сыграв Джеральдина-младшего в телесериале о приключениях принца Флоризеля, основанном на повестях Стивенсона.
В начале 1990-х годов Игорь Янковский активно переключился на рекламный бизнес, став соучредителем и руководителем коммуникационной группы «Максима». В 1996 году он возглавил Московский международный фестиваль рекламы, а в начале 2000-х стал соучредителем и руководителем агентства «Рекламный картель». В 2004 году Янковский занял пост президента Российской ассоциации рекламных агентств (АКАР).
Однако Игорь Янковский не прекратил свою актерскую карьеру. В 2002 году он снялся в фильме своего племянника Филиппа Янковского под названием «В движении». В начале 2000-х годов он также попробовал себя на телевидении в качестве ведущего игры «Алчность» на канале НТВ.
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Курортный роман с немкой
Игорь Янковский с женой и дочерью (Фото: соцсети)
Что касается его личной жизни, то она кардинально изменилась во время отдыха в Сочи. Там он встретил рыжеволосую немку Эвелин Мотл.
Между ними завязался курортный роман, который, казалось бы, не имел шансов на продолжение. Однако Игорь Ростиславович был настолько очарован этой красавицей, что вскоре сделал ей предложение. После замужества Эвелин переехала в Россию, где её тепло встретили родственники Игоря. Она подарила ему дочь с двойным именем Анна-Мария и сына Дениса. Однако последний стал источником разочарования для идеальной семьи Янковских.
Судимость сына
Денис, проведя юность в Англии без должного контроля, привык к вечеринкам и развлечениям. Этот образ жизни сохранился и после его возвращения в Россию, что привело к неприятному инциденту в 2010 году.
На тот момент ему исполнилось 26 лет. Он был задержан с запрещёнными веществами при попытке их сбыта. В ходе расследования выяснилось, что он сам также употреблял наркотики. Прокурор требовал три года лишения свободы, но Денису повезло: ему назначили четыре года условно. Он пообещал больше не нарушать закон.
Кажется, это обещание он сдерживает, так как с тех пор о нём не слышно в скандалах. Однако гордостью отца он так и не стал, ведь на всех мероприятиях Игорь Ростиславович появляется только с женой и дочерью.
Причины смерти
Осложнения, вызванные циррозом печени, стали предварительной причиной смерти Игоря Янковского. У него также диагностировали двустороннюю пневмонию, отёк легких и мозга. Врачи пытались реанимировать его на протяжении 30 минут, но, к сожалению, безуспешно. Янковский скончался в реанимации 26 января в 22:00.
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