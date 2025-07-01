Режиссер Александр Митта госпитализирован в тяжелом состоянии

01 июля 2025, 12:12

Александр Митта ( РИА Новости / Владимир Трефилов )

Известный кинорежиссер Александр Митта, автор таких фильмов, как «Экипаж», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и сериала «Граница: Таежный роман», госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал 112.