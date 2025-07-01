Режиссер Александр Митта госпитализирован в тяжелом состоянии
Известный кинорежиссер Александр Митта, автор таких фильмов, как «Экипаж», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и сериала «Граница: Таежный роман», госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
По данным источника, состояние Александра Наумовича ухудшилось, ему вызвали скорую помощь и экстренно доставили в больницу.
Известно, что Митта продолжительное время борется с онкологическим заболеванием.
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