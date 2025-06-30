Режиссёру «Экипажа» Александру Митте экстренно потребовалась медицинская помощь
Кинорежиссёру Александру Митте экстренно потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Минувшей ночью 92-летний народный артист России потерял сознание. В настоящее время он переносит тяжёлую форму пневмонии.
Прибывшие по вызову врачи оказали кинодеятелю всю необходимую помощь. От госпитализации он отказался.
Также отмечается, что несколько дней назад Митте вызывали скорую помощь из-за урологических проблем. Сейчас режиссёр фильмов «Экипаж» и «Таёжный роман» находится под постоянным наблюдением медиков.
Напомним, что серьёзные проблемы со здоровьем начались у Митты несколько лет назад. В 2023 году ему диагностировали повторный инсульт, воспаление почек и сердечные заболевания.
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