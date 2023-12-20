Режиссёр Митта полностью утратил трудоспособность из-за инфаркта мозга

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90-летний Александр Митта находится в лежачем положении и не может разговаривать. Режиссёру требуется круглосуточный уход.
SHOT сообщает, что у Митты диагностирован инфаркт мозга, который вызван закупоркой сосудов. Это означает, что тромб или частицы холестериновых бляшек перекрывают сосуды и нарушают питание головного мозга.
Также это состояние называют ишемическим инсультом. В таком состоянии у пациента наблюдаются паралич и проблемы с речью, которые могут стать необратимым.
Всё это вызвало у Александра Митты церебральный атеросклероз, при котором внутренняя оболочка сосудов мозга поражается. Продолжительное нарушение мозгового кровообращения способно привести к обычному инсульту и смерти.
Также у Митты выявили рак правой почки. Сообщалось, что режиссёр перенёс двустороннюю пневмонию. Известно, что Александра Митту выписали из стационара, но ему требуется постоянный уход.
Александр Митта — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и актёр. Народный артист РФ. В его фильмографии картины «Гори, гори, моя звезда» (1969), «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» (1976), «Экипаж» (1979).
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Также это состояние называют ишемическим инсультом. В таком состоянии у пациента наблюдаются паралич и проблемы с речью, которые могут стать необратимым.
Также у Митты выявили рак правой почки. Сообщалось, что режиссёр перенёс двустороннюю пневмонию. Известно, что Александра Митту выписали из стационара, но ему требуется постоянный уход.
Александр Митта — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и актёр. Народный артист РФ. В его фильмографии картины «Гори, гори, моя звезда» (1969), «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» (1976), «Экипаж» (1979).
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Мария Фирсова