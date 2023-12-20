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Режиссёр Митта полностью утратил трудоспособность из-за инфаркта мозга

20 декабря 2023, 09:24
Фото: istockphoto/sudok1

Фото: istockphoto/sudok1

90-летний Александр Митта находится в лежачем положении и не может разговаривать. Режиссёру требуется круглосуточный уход.
SHOT сообщает, что у Митты диагностирован инфаркт мозга, который вызван закупоркой сосудов. Это означает, что тромб или частицы холестериновых бляшек перекрывают сосуды и нарушают питание головного мозга.

Также это состояние называют ишемическим инсультом. В таком состоянии у пациента наблюдаются паралич и проблемы с речью, которые могут стать необратимым.


Всё это вызвало у Александра Митты церебральный атеросклероз, при котором внутренняя оболочка сосудов мозга поражается. Продолжительное нарушение мозгового кровообращения способно привести к обычному инсульту и смерти.

Также у Митты выявили рак правой почки. Сообщалось, что режиссёр перенёс двустороннюю пневмонию. Известно, что Александра Митту выписали из стационара, но ему требуется постоянный уход.

Александр Митта — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и актёр. Народный артист РФ. В его фильмографии картины «Гори, гори, моя звезда» (1969), «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» (1976), «Экипаж» (1979).

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#новости
#режиссёр
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Абоненты оператора «Киевстар» сообщили, что мобильная связь снова пропала
20 декабря 2023, 10:10

Фото: iStock/oatawa

Абоненты украинской телекоммуникационной компании «Киевстар» сообщают, что у них снова пропала мобильная связь.
Комментарии о проблемах появились на странице «Киевстар» в социальных сетях. Пользователи оператора заявляют об отсутствии связи в Одессе, Львове и иных украинских городах.

Чуть позже представители компании пояснили, что проблемы наблюдаются на юге и западе страны. По словам оператора, делается все необходимое для восстановления связи, однако причина сбоев не называется.

Ранее оператор «Киевстар» сообщал, что работа большинства сервисов была восстановлена после аналогичного сбоя сотовой связи.

Напомним, в июне текущего года абоненты мобильной сети «Билайн» пожаловались на сбои в работе мобильной связи и интернета.

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В Красногорске прошел межрегиональный форум инвалидов-колясочников
20 декабря 2023, 09:56

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

II Межрегиональный форум инвалидов-колясочников «Качество жизни людей с инвалидностью. Опыт Подмосковья и регионов, как вектор развития в современных реалиях» прошел в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Форум прошел 19 декабря в Доме Правительства Московской области в Красногорске. В нем приняли участие около 50 инвалидов-колясочников.

«Мы уже второй год подряд совместно проводим форум, и очень хочется, чтобы это стало доброй традицией, чтобы можно было собраться в конце года, подвести итоги, поделиться какими-то результатами, обсудить важные вопросы.<…> Это серьезный вклад в развитие нашего большого региона. Хочется всем пожелать добра, здоровья, счастья - всего самого хорошего, ну а мы - всегда рядом», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках форума участники обсудили вопросы о доступности общественного транспорта, остановок, железнодорожных платформ и станций. Также обсудили специализированный фонд жилья для колясочников, обеспечение техническими средствами реабилитации и необходимость расширения их перечня.

Стоит отметить, что особое внимание участников было уделено мерам поддержки участников СВО, передвигающихся на колясках, и их семьей.

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#инвалиды
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Волгоградский международный аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы
20 декабря 2023, 09:41

Фото: istockphoto/Sitikka

Официально причины остановки работы аэропорта пока не комментировали.
Shot сообщает, что рейс «Победы» из Москвы DP6965 перенаправлен в Саратов. Рейс «Сибири» из Москвы прибудет с задержкой: в 13:40 вместо 10:35.

Ранее в аэропортах Домодедово и Внуково был объявлен план «Ковер». Подобный режим подразумевает под собой незамедлительную посадку, а также вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов. Он объявляется при незаконном пересечении границы или при обнаружении в небе неопознанного объекта.

Также сообщалось, что в небе над Калужской областью системой противовоздушной обороны сбит украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

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#аэропорт
#новости
#общество
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В Котельниках появится новая поликлиника в ЖК «Томилинский бульвар»
20 декабря 2023, 09:33

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В ЖК «Томилинский бульвар» городского округа Котельники строят поликлинику на 100 посещений в смену. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На сегодняшний день уже ведутся работы по внутреннему монтажу инженерных систем и идет подготовка к пуску отопления для выполнения комплекса отделочных работ в зимний период.

«Медицинское учреждение расположится между двумя домами жилого комплекса. Здесь будут работать различные специалисты — терапевт, хирург, отоларинголог и др. Также тут появится кабинет УЗИ. Ежедневно поликлинику смогут посещать до 100 человек», - подчеркнула пресс-служба ведомства.

Стоит отметить, что ЖК «Томилинский бульвар» возводится рядом с Кузьминским парком в Котельниках, внутри которого будут находиться три собственных детских сада, поликлиника, паркинги, парки с Wi-Fi, спортивные и детские площадки. Также будут работать кафе и магазины.

Кроме этого, в эксплуатацию его планируют в первом квартале 2025 года.

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#поликлиника
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#подмосковье
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Ремонтные бригады «Россети» убрали 1,5 тысячи падающих деревьев на электросети
20 декабря 2023, 09:03

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Энергетики расчистили от «боковых» деревьев трассы 89 магистральных ЛЭП в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Сотрудниками ликвидировались деревья, которые могли пасть на линии электропередачи 220-500 кВ в Московской области.

«Наибольшие объемы работ произведены в северной части Подмосковья: на ЛЭП сверхвысокого класса напряжения 500 кВ «Ногинск — Бескудниково» и «Трубино — Бескудниково», которые входят в состав Московского энергокольца. Удаление «боковых» деревьев выполнялось при помощи бензопил. Для вывоза порубочных остатков был использован грузовой автотранспорт», - поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что большое количество электросетей проходят через лесные массивы, где падение дерева или наклон ствола при обледенении кроны может стать причиной технологического нарушения. Именно во избежании данных аварий энергетиками выявляются и удаляются деревья, которые растут на недопустимом расстоянии от ЛЭП.

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#электричество
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Порноактриса описала эмоции перед первой съемкой в карьере
Порноактриса Кисс рассказала про свои эмоции перед первой съемкой в карьере
20 декабря 2023, 08:48

Фото: istock / fabioderby

Порнозвезда Черри Кисс рассказала про эмоции, который она испытывала перед первой съемкой в карьере. Подробности она раскрыла в подкасте, выпуск которого доступен на YouTube-канале Holly Randall Unfiltered.

«Я не чувствовала скованность, мне было весело, я не чувствовала себя так, будто не знаю, что я делаю. Я просто приступила к делу», — поделилась Кисс воспоминаниями о своем первом опыте съемки в фильме для взрослых.
Она поделилась, что в начале карьеры не понимала как устроена индустрия, но хотела много чего попробовать.

Девушка отметила, что не сожалеет ни по одной съемки в своей карьере.

Ранее продавец секс-шопа рассказал о раздражающих привычках посетителей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#съёмки
#эмоции
#девушка
#секс
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Психотерапевт Энгл назвал набирающий популярность необычный сексуальный фетиш
20 декабря 2023, 08:45

Фото: istockphoto/Deagreez

Психотерапевт по вопросам секса Джиджи Энгл считает, что в последнее время популярность набирает сплошинг, то есть эротические игры с едой.
Издание Metro пишет, что любители сплошинга используют еду с мягкой и текучей текстурой. Продукты разбрызгивается и оставляет следы.

Обычно в дело идут шоколад, сироп, кондитерский крем, желе, тесто. Использование продуктов зависит от фантазии. Некоторые капают на кожу шоколад, другие набирают ванну с желе, а третьи смотрят ролики, где женщины садятся на торты.

По словам Энгл, сексуальные игры с едой кажутся привлекательными людям по многим причинам.

«Большое значение имеют аудиоэффекты, если быть точнее, звук хлюпающего вещества», —говорит Энгл.
Также удовольствие могут приносить тактильное ощущение от прикосновения разных текстур к коже.

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#психотерапевт
#секс
#отношения
#новости
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Опубликована шифровка 1941 года о войне с Германией
Опубликована расшифровка телеграммы НКГБ СССР о начале войны с Германией
20 декабря 2023, 07:24

Фото: istock / Diy13

21 июня 1941 года руководство Народного комиссариата госбезопасности (НКГБ) СССР получило одно из последних сообщений о скором начале войны нацистской Германии против Советского Союза. Данная шифровка в первый раз опубликована Президентской библиотекой.
В телеграмме, которую отправили наркому госбезопасности СССР Всеволоду Меркулову от начальника управления НКГБ по Ленинградской области Павла Куприна сказано, что по информации агента «Чернова» 20 июня утром германское консульство получило переданную МИД-ом Германии от фирмы СФГ телеграмму, где предлагается 8 немецких специалистов, вызванных из Ленинграда в Германию, отправить самолетом с таким расчетом, чтобы они до утра 22 июня прошли через границу, так как в ином случае будет поздно.

В сообщении также сказано, что «Чернов» в ходе беседы с вызванным из Германии канцлером консульства Бухгольцем и консулом Динстманом определил, что «военные действия ожидаются в ближайшие 2-4дня, причем инициатива будет принадлежать Германии». Эти сведенья Бухгольц получил от германского посла в СССР Вернера фон Шуленбурга, с которым встречался в Москве.

В Москве телеграмма была получена из Ленинграда 21 июня в 20:10, а расшифровали ее в 21.30.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности. В этот день в 1917 году была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК), борящаяся с контрреволюцией и саботажем в СССР.

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#военные
#мид
#ссср
#комиссия
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Депутат Госдумы Гаврилов предложил ограничить использование бенгальских огней
20 декабря 2023, 07:19

Фото: iStock/finwal

Ограничить использование бенгальских огней и запретить их продажу детям предложил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, пишет РИА Новости.
По словам депутата, опасность бенгальских огней связана не только с возможностью ожога или пожара, но и с продуктами горения, которые попадают в органы. Кроме того, подчеркнул Гаврилов, «токсичные вещества, содержащиеся в пиротехнической смеси бенгальских огней, могут накапливаться в организме и вызывать тяжелые отравления».

Парламентарий предлагает запретить продажу пиротехники детям и использование подобных изделий дома, на лоджии и вблизи жилых домов. Он отметил, что во времена СССР при праздновании Нового года не было никаких петард, бенгальские огни в основном изображали на открытках и календарях, максимум — зажигая иногда на улице во время хоровода вокруг елки. В квартирах же, как правило, советские граждане только взрывали хлопушки с конфетти.

Сейчас, согласно российскому законодательству, фейерверки и петарды, пиротехнические ракеты и салютные батареи второго и третьего классов можно запускать только в специально отведенных местах. При этом их запрещено использовать ближе чем в 20 метрах от жилых домов, людей и деревьев, и над площадкой не должно быть электрических проводов. В помещении разрешается запускать только пиротехнику первого класса — хлопушки, бенгальские огни и холодные фонтаны.

Не лишним будет напомнить и о правилах безопасности, поскольку ожоги из-за пиротехники — это уже традиционные травмы во время Нового года. Всегда покупайте петарды, фейерверки и бенгальские огни в официальных магазинах и следуйте технике безопасности. Не запускайте фейерверки, в закрытых помещениях, рядом с искусственными ёлками, детьми и/или в состоянии алкогольного опьянения. Также не рекомендуется зажигать бенгальские огни в закрытых пространствах: выделяемый при их горении дым довольно токсичен. И ни в коем случае при горении не зажимайте бенгальскую свечу в кулаке — её надо наклонить от себя под углом примерно в 30-40 градусов.

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