OnlyFans-модель случайно задушила поклонника во время извращенной секс-игры «в мумию»
OnlyFans-модель призналась в случайном убийстве поклонника во время оказания услуг
Модель с онлайн-платформы OnlyFans Микаэла Райларсдам случайно задушила поклонника во время секс-игр. Красавица признала свою вину, сообщает издание Complex.
Обвинение 32-летней женщине выдвинули недавно — в марте, хотя трагедия произошла еще в 2023 году. 56-летний Майкл Дейл заплатил модели более одиннадцати тысяч долларов за встречу, рассчитывая на фетиш-сессию. В переписке мужчина просил обмотать его пищевой пленкой как мумию, приклеить к ногам женские сапоги и запечатать глаза клеем.
У караоке-клуба Григория Лепса нашли миллионный долг перед ФНС
Райларсдам сняла происходящее на видео, рассчитывая опубликовать записи на своем аккаунте, и отправила мужу фотографии Дейла с пакетом на голове. В определенный момент клиент потерял сознание, но проверить его состояние Микаэла догадалась не сразу. Когда его госпитализировали, врачи констатировали смерть мозга. Через несколько дней мужчину отключили от аппаратов жизнеобеспечения.
Изначально модель обвиняли в предумышленном убийстве на основании заключения судмедэксперта, однако Микаэла утверждала, что не догадывалась, насколько опасной оказалась просьба ее клиента. Адвокаты модели, которая воспитывает троих детей, заявили, что после инцидента она пыталась оказать первую помощь и вызвала службу 911.
В рамках сделки со следствием Райларсдам признала вину по статье о непредумышленном убийстве. Приговор красавице могут вынести уже в следующем месяце — ей грозит до четырех лет тюрьмы.