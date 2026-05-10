OnlyFans-модель случайно задушила поклонника во время извращенной секс-игры «в мумию»

OnlyFans-модель призналась в случайном убийстве поклонника во время оказания услуг

Модель с онлайн-платформы OnlyFans Микаэла Райларсдам случайно задушила поклонника во время секс-игр. Красавица признала свою вину, сообщает издание Complex.





Обвинение 32-летней женщине выдвинули недавно — в марте, хотя трагедия произошла еще в 2023 году. 56-летний Майкл Дейл заплатил модели более одиннадцати тысяч долларов за встречу, рассчитывая на фетиш-сессию. В переписке мужчина просил обмотать его пищевой пленкой как мумию, приклеить к ногам женские сапоги и запечатать глаза клеем.



