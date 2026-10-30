Ушёл из жизни журналист и прозаик Магомед Кадирбеков

30 октября 2026, 00:08

Фото: iStock/jorgeantonio

Журналист и прозаик Магомед Кадирбеков скончался 27 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Волгоградское региональное отделение Союза писателей России.





Кадирбеков родился в дагестанском селе Карацан, позднее окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Его проза печаталась в различных толстых литературно-художественных журналах.



За свою творческую деятельность Кадирбеков выпустил такие книги, как «Оттенки бытия», «Цепная реакция» и «Время уходит». Кроме того, он стал лауреатом государственной премии Волгоградской области в сфере литературы и премии имени В. Б. Смирнова журнала «Отчий край». Коллеги назвали прозаика замечательным человеком и отметили, что он ушёл из жизни внезапно.



«Подвело вдруг сердечко, вернее сердце, оно у Магомеда Магомедиминовича было неравнодушным и щедрым, болело за наш мир, за Россию, за людей, за литературу, за свою писательскую организацию», — рассказали в Волгоградском региональном отделении Союза писателей России.