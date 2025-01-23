«Усидеть на двух стульях невозможно»: Варшавер высказался о новом худруке Ленкома

Марк Варшавер (Фото: kremlin.ru)
Перешедший в должность президента «Ленкома» Марк Варшавер сомневается в том, что новый худрук театра Владимир Панков справится с работой. Слова Варшавера приводит Starhit. Экс-худрук «Ленкома» считает, что «усидеть на двух стульях невозможно».
«…Владимир Панков очень хороший режиссер… Но он остается руководителем своего театра — Центра драматургии и режиссуры (ЦДР). Опять эта пресловутая «оптимизация», когда один человек руководит сразу двумя-тремя театрами. Я считаю, что усидеть на двух стульях невозможно. Надо одно дело делать хорошо», — сказал Варшавер.Он добавил, что давно был в курсе готовящегося решения. Инициатором кадровых перестановок стал столичный Депкульт.
Перед этим стало известно, какого известного актера госпитализировали в Петербурге.
Читайте также:
Черная вдова: Анна Седокова появилась в новом выпуске «Трех аккордов» в свадебном платье
«Россия её не отдаст»: Адвокат оценила шансы Латвии арестовать Седокову за смерть Тиммы
«Всего на год»: Оксана Самойлова сделала неожиданное предложение дочерям
Никита Кротов