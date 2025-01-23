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«Усидеть на двух стульях невозможно»: Варшавер высказался о новом худруке Ленкома

Варшавер усомнился, что новый худрук Ленкома справится с работой
Марк Варшавер (Фото: kremlin.ru)

Марк Варшавер (Фото: kremlin.ru)

Перешедший в должность президента «Ленкома» Марк Варшавер сомневается в том, что новый худрук театра Владимир Панков справится с работой. Слова Варшавера приводит Starhit. Экс-худрук «Ленкома» считает, что «усидеть на двух стульях невозможно».
«…Владимир Панков очень хороший режиссер… Но он остается руководителем своего театра — Центра драматургии и режиссуры (ЦДР). Опять эта пресловутая «оптимизация», когда один человек руководит сразу двумя-тремя театрами. Я считаю, что усидеть на двух стульях невозможно. Надо одно дело делать хорошо», — сказал Варшавер.
Он добавил, что давно был в курсе готовящегося решения. Инициатором кадровых перестановок стал столичный Депкульт.



Перед этим стало известно, какого известного актера госпитализировали в Петербурге.

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#мир
#театр
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#культура
На международный конкурс чтецов в Мелихове поступило более 100 заявок
23 января 2025, 14:59

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

XV Международный конкурс чтецких работ им. А. П. Чехова состоится в подмосковном музее-заповеднике «Мелихово» 27–29 января, в этом году на участие было подано более ста заявок, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«В конкурсе принимают участие молодые актёры и старшекурсники театральных вузов. В этом году на участие поступила 101 заявки. Во второй тур очных прослушиваний прошли 35 человек из разных городов России, а также из других стран, включая Беларусь и Казахстан», — говорится в сообщении.
Каждый год для конкурса выбирается ещё один автор, помимо Чехова. В этом году им стал Михаила Зощенко.

Очные конкурсные прослушивания будут проводиться 27 и 28 января, а 29 числа — в день 165-летия Чехова — будет устроен праздничный гала-концерт с выступлениями победителей.

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В России в феврале проведут акцию «Дарите книги с любовью»

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#минкульттуризма мо
#мелихово
#конкурс
#культура
#чехов
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В России в феврале проведут акцию «Дарите книги с любовью»
23 января 2025, 10:11

Фото: пресс-служба Российского книжного союза

Девятая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения, будет проводиться с 10 по 16 февраля, сообщает пресс-служба Российского книжного союза.
«Во время акции «Дарите книги с любовью – 2025» на площадках библиотек, музеев, книжных магазинов и учебных заведений будет организован сбор книг для библиотек и детских учреждений в малых городах и отдалённых населенных пунктах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что книги, передаваемые для библиотек, должны быть изданы не ранее 2020 года.

Всего за годы проведения общероссийской акции «Дарите книги с любовью» было собрано более 1,7 млн книг. Регистрация организаций на участие в акции этого года открыта по ссылке.

Международный день книгодарения отмечается 14 февраля, его придумала в 2012 году английская писательница Эмма Перри.

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#книги
#благотворительная акция
#россия
#библиотеки
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Две гитары Джеффа Бека ушли с аукциона — более двух миллионов долларов за наследие рока
Christie's: две гитары рок-легенды Джеффа Бека ушли с молотка за $2,55 миллиона
23 января 2025, 04:17

Фото: iStock/9parusnikov

Две легендарные электрогитары, принадлежавшие британскому рок-музыканту Джеффу Беку, продали за 2,55 миллиона долларов на аукционе Christie's. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.
Одной из них, культовой «Oxblood» 1954 года выпуска от Les Paul, удалось достичь рекордной цены в 1,31 миллиона долларов, хотя изначально ее стоимость оценивалась в 350-500 тысяч фунтов стерлингов.

Вторая электрогитара, «Anoushka», созданная Fender в 1990 году специально для музыканта, была продана за 1,24 миллиона долларов, хотя стартовала с гораздо более скромной оценки в 20-30 тысяч фунтов стерлингов.

Обе гитары вошли в коллекцию, включающую 128 лотов, выставленных на продажу после смерти Бека в 2023 году. Среди них не только другие музыкальные инструменты, но и оборудование для гитар, использовавшихся легендой рока на протяжении его карьеры.

Джефф Бек начинал свою музыкальную карьеру в культовой рок-группе Yardbirds, где вместе с ним выступали Эрик Клэптон и Джимми Пейдж. Позже он создал собственный коллектив — Jeff Beck Group.

В 2022 году Бек выпустил совместный альбом с актером Джонни Деппом под названием «18», однако проект вызвал скандал из-за обвинений в использовании чужого текста без разрешения. Музыкант умер в 2023 году в возрасте 78 лет, оставив за собой неизгладимый след в мировой музыкальной индустрии.

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#музыкант
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#аукцион
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В 90 парках Подмосковья отпразднуют День студента
22 января 2025, 13:15

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Общеобластное мероприятие «ЗАЧЁТный парк», приуроченное ко Дню студента и Татьяниному дню, проведут в 90 парках Московской области в ближайшие пятницу и субботу — 24 и 25 января, сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.
«На празднике студенты смогут бесплатно воспользоваться прокатом коньков на парковых катках и угоститься горячим чаем с бутербродами — для этого достаточно будет предъявить студенческий билет. В некоторых парках такой же подарок получат Татьяны по предъявлению паспорта. Кроме того, в рамках мероприятия будут организованы квесты, концерты, мастер-классы, беспроигрышная лотерея и другие развлечения», — говорится в сообщении.
Например, в Фабричном парке в Истре для гостей праздника проведут дискотеку на льду, викторину «Битва умов» и кулинарный мастер-класс, в парке им. О. Степанова в Серпухове посетителей ждёт выставка шпаргалок и профориентационные беседы для студентов, а в Центральном парке в Щелкове подготовили танцевально-концертную программу розыгрышами и конкурсами «Ура! Стипендия!».

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#минкульттуризма мо
#парки
#праздник
#московская область
#подмосковье
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В Раменском представили календарь, рассказывающий о заслуженных жителях города
22 января 2025, 13:15

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

В Раменском музее состоялась презентация издания «Раменский календарь: даты, события, люди». Оно рассказывает о заслуженных жителях городского округа, которые внесли большой вклад в его развитие, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Книга объёмом 738 страниц посвящена выдающимся жителям Раменского муниципального округа – почётным гражданам, руководителям предприятий, спортсменам, журналистам, ветеранам, врачам, учителям, художникам, музыкантам, артистам и инженерам. Некоторые из них присутствовали на презентации», – отметили в пресс-службе.

Календарь составили раменские журналисты Вячеслав Щедрин, Яна Гарбузова и Ольга Чехачёва, которые долгое время работали в районной газете «Родник». Идейным вдохновителем стал на тот момент депутат городского округа, раменский предприниматель Иван Гамов.

Журналисты рассказали, как и кому пришла идея создания календаря, в чем его уникальность, с какими трудностями пришлось столкнуться и чем удивит издание.

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#подмосковье
#московская область
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#культура
#раменский городской округ
#раменское
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Стала известна программа фестиваля «Русский холодец» в Павловском Посаде
21 января 2025, 22:21

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

25 января в парке «Меленки» в Павловском Посаде пройдёт XII гастрономический фестиваль «Русский холодец». Он проводится с 2014 года и по традиции привлекает сотни участников и тысячи зрителей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Посетителей ждут гастрономический чемпионат по скоростному поеданию холодца, конкурс частушек и театральных постановок, конкурс «Соусная палитра» по рисованию разноцветными соусами. Желающие смогут сыграть в шашки маленькими холодцами и испытать силы в «холодецких забавах», среди которых – перетягивании каната, бег в мешках, поднятие гири и другие», – рассказали в министерстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На фестивале с концертной программой выступят творческие коллективы городского округа. Будут работать площадка народных художественных промыслов, ярмарка и тематическая фотозона.
«В этом году фестиваль будет приурочен ко Дню студента. Учащиеся разных факультетов смогут приготовить одно и то же блюдо по-разному: философы – по-философски, физики – по-броуновски, математики – по-интегральному, филологи – по-литературному, историки – по-старинному, химики – по-менделеевски системно, а биологи – по-научному», – отметили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фестиваль начнётся в 11:00.

В министерстве напомнили, что фестиваль «Русский холодец» – финалист национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучший проект в области гастрономического туризма». Он также признан «Национальным событием».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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Режиссер Баранов: фильм о Жириновском может не выйти из-за разногласий с ЛДПР
21 января 2025, 21:30

Владимир Жириновский (Фото: kremlin.ru)

Режиссер Александр Баранов объявил, что фильм о Владимире Жириновском может не выйти из-за споров с представителями партии ЛДПР, сообщило издание «Общественная Служба Новостей».
Баранов, который работал над проектом о Жириновском, отметил, что съемки должны были стартовать летом 2024 года.

Режиссер уточнил, что сценарий был готов, его даже согласовали, но производство картины так и не началось.

«В какой-то момент представители партии стали диктовать, кто будет играть в картине, какие сцены нужно вырезать. Простите, но режиссер здесь я», — обратил внимание Баранов.

Режиссер поделился, что ключевой проблемой стал выбор актера на роль Жириновского. Все осознавали, что артист должен быть таким же выдающимся, как его герой, сообщил Баранов.

«Все кандидаты, которых мы предлагали, подвергались критике. Мы вынужденно их убирали. Никиту Кологривого, которого продвигал в проект Леонид Слуцкий, я не очень хотел видеть в фильме», — сказал режиссер.

В мае Баранов покинул проект «Жириновский. Взлет», над которым в настоящий момент трудятся члены ЛДПР. Он поделился, что теперь история Жириновского будет представлена в формате сериала. По словам режиссера, оригинальный сценарий был переписан, а сам съемочный процесс может так и не состояться.

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На барабанном шоу в Красногорске выступили более 300 музыкантов
21 января 2025, 17:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

На барабанном шоу во дворце культуры «Подмосковье» выступили более 300 участников. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Мероприятие стало поводом для людей разного возраста и разных культурных предпочтений объединиться под одной крышей и насладиться праздником музыки, танца и искусства. Зрители смогли погрузиться в атмосферу культур народов мира. Под аккомпанемент ударных инструментов прозвучали не только известные мировые хиты, но и оригинальные обработки малоизвестных музыкальных произведений. В течение полутора часов на сцене выступили более 300 участников в возрасте от 4 до 60 лет», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Как отметили в администрации, организатором масштабного мероприятия выступила школа «Мир барабанов» под руководством Александра Леера. Вместе с её воспитанниками на сцену вышли приглашённые вокалисты, актёры студии современного танца «Флэш Дэнс», а также дуэт индийского танца Лена Тара и Алёна Тихонова.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

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#культура
#подмосковье
#московская область
#дом культуры
#концерт
#музыка
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Открытки со ступинскими котиками отправят по всему миру
21 января 2025, 14:45

Посткроссеры встретятся в Подмосковье. Вторая в наступившем году встреча состоится в Ступинском историко-краеведческом музее 8 февраля, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Присоединиться к встрече может любой желающий. Любители отправлять и получать открытки собираются в разных городах, чтобы обсудить общие интересы, обменяться опытом, подписать карточки и отправить по случайным адресам по всему миру. Сейчас ведутся регистрация участников и подбор адресов для обмена открытками», – отмечается в сообщении.
После февральской встречи из Подмосковья отправятся открытки с котиком из серии «Мягкие лапки». Автор иллюстраций – уфимская художница Римма Мухамадиева.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Чтобы вступить в группу «Встречи посткроссеров в Ступино», можно обратиться в сообщество «ВКонтакте».

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#московская область
#культура
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