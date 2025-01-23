Актёр из «Тайн следствия» госпитализирован в Петербурге

Александр Петров и Стася Милославская считались одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. Молодым людям пророчили скорую свадьбу. Однако семейному счастью не суждено было сбыться. Звезда сериала «Полицейский с рублевки» внезапно изменил свой выбор и бросил спутницу. Накануне артист поделился фотографиями беременной супруги, ради которой, по слухам, разорвал отношения с Милославской. Подробности – в материале «Радио 1».