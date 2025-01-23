Актёр из «Тайн следствия» госпитализирован в Петербурге

Виктор Тищенко (Фото: кадр из фильма)
Актер Виктор Тищенко, известный по сериалу «Тайны следствия», госпитализирован в Петербурге прямо со съемок, пишет SHOT. Уточняется, что на фоне борьбы с алкогольной зависимостью у мужчины начались судороги.
По информации обозревателей, все случилось в одной из квартир на проспекте Тореза накануне. Там готовили съемки второго сезона «Дома с ментами». В один момент артисту стало плохо, он упал с дивана, разбив нос, а позже у него начались судороги.
Тищенко диагностировали сильное токсическое отравление. Судороги начались на фоне отказа от алкоголя после длительного употребления. Сейчас Виктором Тищенко занимаются медики.
Ранее сообщалось о состоянии артистки Ларисы Голубкиной.
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Тищенко диагностировали сильное токсическое отравление. Судороги начались на фоне отказа от алкоголя после длительного употребления. Сейчас Виктором Тищенко занимаются медики.
Ранее сообщалось о состоянии артистки Ларисы Голубкиной.
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Никита Кротов