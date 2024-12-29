Умер личный фотограф МИД РФ Эдуард Песов, сообщила Захарова

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Личный фотограф российского МИДа Эдуард Песов скончался в 92 года. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Сегодня утром на 93-м году умер выдающийся фотограф и удивительный человек Эдуард Иосифович Песов. Фотолетописец жизни Министерства иностранных дел [РФ], непосредственный участник тысяч крупнейших международных событий по всему миру», — гласит ее сообщение в Telegram-канале.Захарова также подчеркнула, что культовые снимки Песова раскрывали «тайны мировой дипломатии».
Перед этим Захарова прокомментировала возможность Азербайджана ограничить пребывание граждан РФ в республике. Подробности в нашем материале.
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