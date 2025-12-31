В Египте обнаружили древнеримской кладбище
В Египте ученые нашли древнеримское кладбище и промышленный комплекс. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на министерство туризма и древностей страны.
В районе Ком‑эль‑Ахмар и Ком‑Васит специалисты обнаружили сразу два значимых объекта. Одним из них стали древние промышленные мастерские. Крупное производственное здание состояло из нескольких помещений для переработки рыбы. Другие залы, предположительно, использовались для изготовления инструментов из металла и камня, а также фаянсовых амулетов и статуэток.
Среди находок — незавершённые статуи из известняка и образцы греческой керамики, датируемые V веком до н. э. Экспедиция также обнаружила римскую гробницу, где присутствовали разные типы захоронений.
Учёные из Университета Падуи в настоящее время проводят биологический анализ останков 23 человек. Исследование позволит установить их возраст, пол и особенности образа жизни.
