В Египте обнаружили древнеримской кладбище

31 декабря 2025, 04:21

Ученые обнаружили древнеримское кладбище в Египте

Фото: iStock/Yingko

В Египте ученые нашли древнеримское кладбище и промышленный комплекс. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на министерство туризма и древностей страны.