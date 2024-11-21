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В Раменском установят памятник бойцам, погибшим на СВО

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Памятник воинам, погибшим в ходе специальной военной операции, решено установить в Раменском городском округе, предложение об установке памятника высказали матери героев, а глава округа Эдуард Малышев поддержал эту инициативу, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«Обязательно решим этот вопрос, дал поручение определить место для памятника, согласовать его с родными», – заявил Эдуард Малышев.
Глава округа встретился с матерями погибших героев СВО в преддверии Дня матери. Вместе они посетили уникальную выставку «Уголь земли Русской»: в экспозиции представлены написанные углём портреты участников социальной военной операции. Картины нарисовали студенты Гжельского государственного университета.

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