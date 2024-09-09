В Крокус Экспо пройдёт выставка «ЭкваТэк 2024»

Фото: istockphoto / DedMityay
С 10 по 12 сентября в Москве пройдёт выставка «ЭкваТэк 2024», на которой будут представлены российские разработки для развития и поддержания инфраструктуры водного и водопроводно-канализационного хозяйства. Они также помогут достичь целей национальной стратегии экологического благополучия, которая была утверждена президентом РФ до 2036 года.
Экологические проблемы носят глобальный характер и требуют совместных усилий разных структур, бизнеса и гражданского общества для их решения. ЭкваТэк — важный инструмент поддержки в достижении этих целей и демонстрации новых отечественных технологий и оборудования.
Выставка способствует диалогу между представителями разных уровней власти, специалистами ЖКХ и промышленности, а также предлагает лучшие технические и технологические решения от ведущих поставщиков. Она помогает найти баланс между экономическим ростом и экологическими требованиями в рамках сложных дискуссий.
«ЭкваТэк» определяет вектор развития отрасли, предоставляет информацию, стимулирует деловую активность и отражает основные тенденции в этой сфере. Участники демонстрируют на выставке оборудование и технологии для снижения объёмов неочищенных сточных вод, уменьшения выбросов вредных веществ и обеспечения доступа к чистой и качественной воде, что положительно влияет на здоровье людей и качество их жизни.
Экспозиция 2024 года значительно увеличится и станет самой крупной за последние 7 лет, что свидетельствует об ускорении деловой активности в отрасли и активной работе по модернизации в секторе водоснабжения.
География участников выставки ЭкваТэк 2024 впечатляет: всего свыше 450 компаний из 30 регионов РФ, а зарубежные участники приедут на выставку из Беларуси, Китая, Турции, Индии и Ирана.
На выставке, которая ожидает более 8000 посетителей из 81 региона России, представители крупных водохозяйственных и промышленных компаний страны представят свои решения и возможности для обеспечения надежных поставок продукции, бесперебойного сервиса и гарантийного обслуживания оборудования. Это также включает в себя обеспечение технологической независимости российских водохозяйственных предприятий.
В рамках мероприятия будут представлены передовые разработки и новшества в следующих областях:
Ведущие специалисты и эксперты в области водоснабжения и водоотведения собираются, чтобы представить свои идеи и инновационные разработки, направленные на экологическую безопасность материалов.
Программа форума ориентирована на руководителей и технических специалистов коммунальных и промышленных предприятий, проектных и эксплуатационных организаций, инженеров-технологов, экологов водоканалов и представителей компаний, занимающихся очисткой сточных вод, а также сотрудников научных учреждений.
Ожидается участие более 300 делегатов, которые обсудят различные темы.
Выставка проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Комитета ГД по экологии, АНО «Национальные Приоритеты», ППК «Российский Экологический оператор», Национальной Ассоциации водоснабжения и водоотведения, Российского Экологического Общества и других отраслевых организаций.
Партнерами выставки «ЭкваТэк 2024» являются:
В Крокус Экспо пройдёт выставка «ВэйстТэк 2024»
В Коломне открылась выставка пейзажей «По городам и весям»
Благоустройство территории Саввино-Сторожевского монастыря идёт по графику
Выставка способствует диалогу между представителями разных уровней власти, специалистами ЖКХ и промышленности, а также предлагает лучшие технические и технологические решения от ведущих поставщиков. Она помогает найти баланс между экономическим ростом и экологическими требованиями в рамках сложных дискуссий.
«ЭкваТэк» определяет вектор развития отрасли, предоставляет информацию, стимулирует деловую активность и отражает основные тенденции в этой сфере. Участники демонстрируют на выставке оборудование и технологии для снижения объёмов неочищенных сточных вод, уменьшения выбросов вредных веществ и обеспечения доступа к чистой и качественной воде, что положительно влияет на здоровье людей и качество их жизни.
Экспозиция 2024 года значительно увеличится и станет самой крупной за последние 7 лет, что свидетельствует об ускорении деловой активности в отрасли и активной работе по модернизации в секторе водоснабжения.
География участников выставки ЭкваТэк 2024 впечатляет: всего свыше 450 компаний из 30 регионов РФ, а зарубежные участники приедут на выставку из Беларуси, Китая, Турции, Индии и Ирана.
На выставке, которая ожидает более 8000 посетителей из 81 региона России, представители крупных водохозяйственных и промышленных компаний страны представят свои решения и возможности для обеспечения надежных поставок продукции, бесперебойного сервиса и гарантийного обслуживания оборудования. Это также включает в себя обеспечение технологической независимости российских водохозяйственных предприятий.
В рамках мероприятия будут представлены передовые разработки и новшества в следующих областях:
- Оборудование и технологии для водоподготовки, водоснабжения и водоотведения;
- Очистка сточных вод, утилизация осадков и устранение неприятных запахов;-
- Химические реагенты для водоподготовки и очистки сточных вод;
- Бестраншейные и традиционные методы строительства, эксплуатации и ремонта инженерных коммуникаций;
- Строительство, диагностика, ремонт и эксплуатация трубопроводных сетей коммунальной инфраструктуры.
Ведущие специалисты и эксперты в области водоснабжения и водоотведения собираются, чтобы представить свои идеи и инновационные разработки, направленные на экологическую безопасность материалов.
Программа форума ориентирована на руководителей и технических специалистов коммунальных и промышленных предприятий, проектных и эксплуатационных организаций, инженеров-технологов, экологов водоканалов и представителей компаний, занимающихся очисткой сточных вод, а также сотрудников научных учреждений.
Ожидается участие более 300 делегатов, которые обсудят различные темы.
Выставка проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Комитета ГД по экологии, АНО «Национальные Приоритеты», ППК «Российский Экологический оператор», Национальной Ассоциации водоснабжения и водоотведения, Российского Экологического Общества и других отраслевых организаций.
Партнерами выставки «ЭкваТэк 2024» являются:
- Официальный партнер деловой программы — АО «Мосводоканал»;
- Стратегический партнер — Энергострой;
- Официальный партнер — НПО «Экосистема»;
- Партнеры — Hydrig, Водако, Strada.
В Крокус Экспо пройдёт выставка «ВэйстТэк 2024»
В Коломне открылась выставка пейзажей «По городам и весям»
Благоустройство территории Саввино-Сторожевского монастыря идёт по графику
Дайана Хусинова