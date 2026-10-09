На Сахалине арестовали мужчину, который избил маленького мальчика во дворе дома
В Южно-Сахалинске арестовали мужчину, напавшего на малолетнего мальчика. Об этом сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Инцидент произошел вечером 26 сентября. Ребёнок вечером вышел во двор, чтобы вынести мусор. В этот момент на него набросился неизвестный и начал наносить удары. Прохожие вмешались и спасли мальчика — пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь.
Следователи провели проверку по факту случившегося и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ. Правоохранители также вынесли ходатайство перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу — его уже удовлетворили.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Симферополе троллейбус сбил пятилетнего мальчика. Сейчас он находится в больнице, подробности читайте здесь.
Читайте также: