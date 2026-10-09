В Свердловской области три человека получили травмы в ДТП с рейсовыми автобусами
В Свердловской области три человека получили травмы в результате ДТП с участием рейсовых автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Авария произошла на 275-м километре трассы Екатеринбург — Серов в Новолялинском муниципальном округе. Уточняется, что столкнулись автобус № 809, следовавший из Екатеринбурга в Серов, и пассажирский автомобиль Ford Transit № 990. В первом находились 35 взрослых пассажиров, во втором — 16.
Травмы получили три человека, которые сидели в салоне Ford Transit. Их направили в медицинское учреждение для осмотра. В настоящий момент обстоятельства и причины ДТП уточняются.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Нижегородской области перед судом предстанут трое жителей Сарова, которых обвиняют в организации нарколаборатории. Подробности читайте здесь.
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