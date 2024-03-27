В Можайске откроется выставка «Черно-белое Бородино»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Выставка графических работ, посвященных войне 1812 года, открывается в Можайском округе. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется 28 марта в выставочном зале Императорского дворца государственного Бородинского военно-исторический музея-заповедника.
Выставка будет открыта для посещения до 31 мая 2024 года.
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«Выставка построена по образцу черно-белой кинематографической пленки, на кадрах которой запечатлены события XIX века, эпизоды Отечественной войны 1812 года. В экспозиции представлены работы И. Д. Архипова, С. М. Харламова, В. И. Павлова, А. С. Чагадаева, О. Б. Тучиной. Картины написаны в разных техниках, но объединены общей темой. Также связывает работы монохромность, тонкость линий, внимание к деталям. Практически все работы, которые вошли в состав выставки, будут показаны зрителям впервые», — рассказали в пресс-службе.
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Мира Полтева