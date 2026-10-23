В Новой Москве погиб музыкант Большого театра
В Новой Москве произошло ДТП, в котором погиб музыкант оркестра Большого театра Евгений Стойко. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Авария случилась накануне вечером на 57-м километре Калужского шоссе. По данным канала, 44-летний культурный деятель возвращался домой на автомобиле Hyundai Creta, который столкнулся с грузовиком BAW. Водителя грузовика, уроженца Таджикистана, госпитализировали.
Евгений Стойко получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался. В оркестре Большого театра он играл на контрабасе. Погибший был лауреатом международных конкурсов. У него остались двое сыновей, которые также занимаются музыкой.
Умер один из пионеров электронной музыки в СССР и России Сергей Тутов. Музыканта не стало в 65 лет.
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