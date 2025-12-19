В Петербурге состоится премьера спектакля «Трехгрошовая история»
19 декабря в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской Петербурга состоится премьера спектакля «Трехгрошовая история» (18+). Подробнее о музыкальной постановке рассказал художественный руководитель театра Виктор Минков.
Сюжет спектакля создан по мотивам пьесы Джона Гея «Опера нищих».
«В спектакле поднимаются вечные темы — любовь, дружба, предательство и ответственность за свои поступки. Главный герой Макхит — человек обаятельный, добрый и любвеобильный. Но при этом он убивает и грабит. В итоге история заканчивается трагически», — отметил Минков в разговоре с «Петербургским дневником».
Он добавил, что это сказка, но «довольно грустная».
По словам руководителя театра, за внешне развлекательным действием скрывается мысль о неотвратимости наказания за свои деяния.
Минков добавил, что в театре уже начали готовить спектакль для семейной аудитории «Золотой ключик или...». Позже зрителям покажут «Три мушкетера» Романа Габриа и «Ревизора» Андрея Прикотенко. Эти классические произведения обретут на сцене неожиданные повороты, заключил он.