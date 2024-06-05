В петербургских парках прозвучит музыка, написанная к произведениям Пушкина

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В парках и на улицах Санкт-Петербурга прозвучит музыка, написанная к произведениям русского поэта Александра Пушкина.
Отмечается, что акция приурочена к 225-летию поэта. Кроме того, под такие композиции разведут и Дворцовый мост. Как передаёт «Петербургский дневник», послушать музыку можно будет с 14:00 до 20:00 6 июня каждый час в определённых парках и на конкретных улицах, среди которых Мытнинская набережная, Биржевой мост, стрелка Васильевского острова и т. д.
До этого россиянам рассказали, как можно перезагрузиться, отдохнуть и хорошо провести время, никуда не уезжая. Как пишет Общественная Служба Новостей, одним из таких способов является смена обстановки. Погулять по новым местам и улочкам города, посетить новое кафе или даже изменить своё привычное место пребывание, сделав перестановку – всё это может положительно отразиться на психолого-эмоциональном состоянии.
Ранее сообщалось, что в Звенигородском манеже в Подмосковье состоится лекция «Путешествие А.П. Чехова на Сахалин и Восток».
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До этого россиянам рассказали, как можно перезагрузиться, отдохнуть и хорошо провести время, никуда не уезжая. Как пишет Общественная Служба Новостей, одним из таких способов является смена обстановки. Погулять по новым местам и улочкам города, посетить новое кафе или даже изменить своё привычное место пребывание, сделав перестановку – всё это может положительно отразиться на психолого-эмоциональном состоянии.
Ранее сообщалось, что в Звенигородском манеже в Подмосковье состоится лекция «Путешествие А.П. Чехова на Сахалин и Восток».
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Мелисса Тимофеева