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В петербургских парках прозвучит музыка, написанная к произведениям Пушкина

05 июня 2024, 22:38
Фото: iStock/konstantinks

Фото: iStock/konstantinks

В парках и на улицах Санкт-Петербурга прозвучит музыка, написанная к произведениям русского поэта Александра Пушкина.
Отмечается, что акция приурочена к 225-летию поэта. Кроме того, под такие композиции разведут и Дворцовый мост. Как передаёт «Петербургский дневник», послушать музыку можно будет с 14:00 до 20:00 6 июня каждый час в определённых парках и на конкретных улицах, среди которых Мытнинская набережная, Биржевой мост, стрелка Васильевского острова и т. д.

До этого россиянам рассказали, как можно перезагрузиться, отдохнуть и хорошо провести время, никуда не уезжая. Как пишет Общественная Служба Новостей, одним из таких способов является смена обстановки. Погулять по новым местам и улочкам города, посетить новое кафе или даже изменить своё привычное место пребывание, сделав перестановку – всё это может положительно отразиться на психолого-эмоциональном состоянии.



Ранее сообщалось, что в Звенигородском манеже в Подмосковье состоится лекция «Путешествие А.П. Чехова на Сахалин и Восток».

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#музыка
#пушкин
В Пушкино провели занятие «Мы за здоровый образ жизни» для детей
05 июня 2024, 17:57

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

В Доме Дружбы города Пушкино прошло тематическое занятие «Мы за здоровый образ жизни». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Для детей тематическое мероприятие провели школьники совместно с сотрудниками Дома дружбы.

«16 школьникам показали видео «Нет наркотикам!» с детьми провели беседу о вреде наркотических веществ и показали, что окружающий мир таит множество интересных вещей. Для ребят организовали экскурсию по национальным гостиным Дома Дружбы. А потом, на мастер-классе, каждый смастерил по поделке — кукле-мотанке «Хороводница», которую можно преподнести близким и друзьям», — поделились в пресс-службе.

Кроме этого, летние занятия в детском клубе «Родное слово» проходят регулярно. В них принимают участие дети от 7 до 11 лет.

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Концерт академического камерного женского хора пройдет в Подмосковье
05 июня 2024, 17:18

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Раменском 9 июня состоится концерт академического камерного женского хора. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет во Дворце культуры «Сатурн» в городском округе Раменское.

«Коллектив является лауреатом международных хоровых конкурсов не только в России, но и за рубежом. Женский хор награжден серебряными медалями пяти Всемирных хоровых олимпиад. В его репертуар входят произведения русской и зарубежной классики, духовной, фольклорной и современной музыки», — рассказали в министерстве.

На концерт смогут попасть все желающие. Вход свободный, а начало концертной программы в 16:00. Подробности о мероприятии можно ​найти на официальном сайте Дворца культуры.
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Организаторы рассказали о сюрпризах юбилейного фестиваля искусств Чайковского

В Звенигородском манеже проведут лекцию о Чехове

Опубликована программа литературного фестиваля «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
#раменское
#концерт
#хор
#подмосковье
#музыка
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В Звенигородском манеже проведут лекцию о Чехове
05 июня 2024, 13:26

Фото: iStock/engineervoshkin

Лекция «Путешествие А.П. Чехова на Сахалин и Восток» состоится в Звенигородском манеже в ближайшую субботу, 8 июня, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Антон Павлович Чехов съездил на Сахалин в 1890 году. После своего восьмимесячного путешествия он в 1895 году выпустил книгу «Остров Сахалин», в которой описал жизни заключенных и природу острова», — говорится в сообщении.
Лекцию прочитает один из ведущих специалистов по Чехову, член чеховской комиссии Российской академии наук, заведующий Домом-музеем А. П. Чехова, кандидат филологических наук Эрнест Орлов.

Лекция начнётся в 16:00, билет стоит 150 рублей, приобрести его можно онлайн.

Звенигородский манеж находится по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, Звенигород, улица Московская, дом №31/2.

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Зарайск принимает участие в конкурсе «Культурная столица 2026 года»

Организаторы рассказали о сюрпризах юбилейного фестиваля искусств Чайковского

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#звенигород
#лекция
#культура
#антон
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Зарайск принимает участие в конкурсе «Культурная столица 2026 года»
05 июня 2024, 11:31

Фото: istockphoto / Oleg Podlesnykh

Жители Подмосковья могут принять участие в голосовании конкурса «Культурная столица года». Об этом сообщила пресс-служба конкурса.
В России начнется старт культурного конкурса на 2026 год.

«На Едином портале государственных услуг продолжается неофициальное «народное голосование» за города России, предварительно выразившие готовность принять участие в Конкурсе на 2026 год. Подмосковный город Зарайск находится в числе участников», — поделились в пресс-службе.

Зарайск - это один из древнейших городов России и является центром культурной агломерации Московской области. В городе работает Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль», а также его отделы — Дом-музей скульптора А. С. Голубкиной и Музей-усадьба Достоевских в селе Даровое.

Также все желающие в текущем году могут посетить масштабные культурные, туристические, деловые и межведомственные события в городе победителе конкурса на 202 4 год Нижнем Новгороде.

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#подмосковье
#конкурс
#мероприятия
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Организаторы рассказали о сюрпризах юбилейного фестиваля искусств Чайковского
04 июня 2024, 19:40

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Международный фестиваль искусств Петра Чайковского стартует 21 июня в музее-заповеднике композитора в Клину. О его программе и сюрпризах на пресс-конференции рассказали организаторы, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Особенность фестиваля – концерты под открытым небом. Музыканты выступают на открытой площадке Большой поляны музея-заповедника.
«В Клину ты находишься там, где дух Чайковского помогает, даёт полную свободу, благодаря чему ты возвышаешься. Он был не только гением мелодии и гармонии, но и умнейшим человеком», – сказал на пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель проекта, Герой Труда, народный артист СССР Юрий Башмет.
Подмосковье – лидер по количеству проводимых культурных мероприятий, а фестиваль Чайковского – визитная карточка региона.
«В этом году мы проводим юбилейный, десятый фестиваль. Он стал настоящей традицией и ежегодно стремится к разнообразию концертных программ. Концерты, звучащие из года в год, дарят незабываемые впечатления тысячам гостей. Фестиваль постоянно развивается, а его программы расширяются. Билеты на него распродаются практически в первые дни фестиваля», – отметил замминистра культуры и туризма Московской области Павел Родин.
Музей-заповедник Петра Чайковского – одна из крупнейших концертных площадок, где проходит около 200 концертов за год. Фестивали сопровождаются выставочными проектами. Один из них организуют специально к открытию X Международного фестиваля искусств.
«На входе мы организуем выставку, которая будет встречать гостей. Она посвящена десятилетию нашего проекта. Этот год знаковый для нас по многим позициям: 10 лет фестивалю и скромный юбилей у музея. В этом году нам исполняется 130 лет! Как всегда, мы удивим зрителей. Первое – это сцена. Не буду раскрывать все секреты, но это будет ярко и необычно. Также в этом году меняется конфигурация зала. Это будет амфитеатр, благодаря чему верхним рядам будет лучше видно выступающих», – рассказал директор музея-заповедника Игорь Корнилов.
В этом году в программе фестиваля пройдут восемь больших концертов разных жанров на Большой поляне музея-заповедника и концерт для жителей и гостей города в Клинской детской школе искусств им. П. И. Чайковского в Клину.

Фестиваль завершится 30 июня 2024 года. Купить билеты можно на сайте музея.

Фестиваль искусств Петра Чайковского проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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Опубликована программа литературного фестиваля «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
04 июня 2024, 16:50

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В историко-литературном музее-заповеднике Александра Пушкина 7 июня открывается литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ». Как сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области, в год 225-летия со дня рождения великого поэта фестиваль решили провести в Больших Вязёмах – усадьбе, связанной с его именем.
«Фестиваль является одним из самых ярких литературных событий региона. Он предоставляет площадку для свободного выражения молодых талантливых авторов, даёт пространство для демонстрации красоты и актуальности поэтического творчества. На фестивале пройдут художественные чтения российских актёров и поэтов, будут представлены музыкальные и театральные программы, поставленные по великим произведениям русской литературы», – говорится в сообщении.
В день открытия фестиваля в программе – моноспектакль народного артиста России Константина Райкина «Самое любимое». Он прочтёт стихи Александра Пушкина, Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова и Осипа Мандельштама.

8 июня гостей праздника поэзии ждёт спектакль народного артиста России Виктора Сухорукова «Счастливые дни». Это монолог о людях, встречах и расставаниях, о дружбе и предательстве.

В тот же день зрители оценят музыкально-драматический мультимедийный проект артистов и музыкантов содружества «САМи». В основе программы – поэтические монологи народного артиста России Алексея Кравченко, актёров театра и кино Даниила Страхова и Сергея Шнырёва. В их исполнении прозвучат стихи Пушкина, Тарковского, Самойлова и других. Спектакль будут сопровождать произведения композитора Алексея Айги в исполнении ансамбля «4΄33΄΄».

9 июня запланированы выступления артистов и поэтов. Вход на фестиваль в этот день будет свободным. Билеты можно купить на сайте.

Фестиваль проходит в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других её событиях можно узнать на туристическом портале Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#московская область
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В Кашире открывается зоологическая выставка
04 июня 2024, 15:59

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Выставка «Звери и птицы подмосковных лесов» вновь откроется в Каширском краеведческом музее в среду, 5 июня, экспозиция будет расширена, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В состав экспозиции возвращаются после реставрации чучела кабана и вальдшнепа», — отмечается в сообщении.
Открытие выставки назначено на 11:30. Для юных посетителей музея подготовлена интерактивная программа. Для того, чтобы попасть на мероприятие, необходимо записаться заранее.

Отмечается также, что открыта запись для организованных групп составом не менее пяти человек. Такие группы можно записать на посещение в другое удобное для них время. Телефоны для записи: 7-999-834-85-40 и 7-496-693-10-06.

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#музей
#выставка
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В Твери открылась новая выставка «Пущинский фотоклуб»
04 июня 2024, 14:39

Фото: Пущинский фотоклуб

Открытие выставки художественной фотографии «Пущинский фотоклуб» прошло в Твери. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Открытие выставки художественной фотографии «Пущинский фотоклуб» состоялось в зале искусств Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького.

«Фотоклуб объединяет 18 фотографов, работающих в разных стилях и направлениях: пикториализм, пейзаж, жанровая и репортажная фотография, портрет и натюрморт, новые и экспериментальные техники. Проект «Фотографические прогулки» знакомит зрителя с фотографами из разных городов нашей страны, их творчеством, взглядом на окружающий мир. Задачи проекта – наладить систему творческих обменов и среду общения между фотосообществами различных городов России», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что 1 июля в Пущино откроется выставка Молодежной секции фотоклуба.

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Хиты, хип-хоп и битбокс: названы хедлайнеры подмосковного фестиваля Сабантуй
04 июня 2024, 12:33

Фото: iStock/nantonov

Семейный этнический фестиваль Сабантуй-2024 проведут 15 июня в подмосковных Люберцах, хедлайнерами музыкальной программы праздника станут Вилена Хикматуллина, Саида Мухаметзянова, Ифтихор, «Дышать», Мунир Рахмаев, Аслан Гусейнов и Бахтавар, сообщает пресс-служба фестиваля.
Вилена Хикматуллина, знакомая публике по телешоу «Голос. Дети», исполнит свои авторские песни. Ещё одна участница «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова будет петь для гостей праздника на татарском языке. А хип-хоп исполнительница «Дышать» (Гульназ Шакирова) покажет, как татарская музыка звучит в современном жанре.

Свои хиты исполнят певцы Aslan (Аслан Гусейнов) и Бахтавар, а также представитель татарской эстрады Мунир Рахмаев.

Кроме того, шоу на сцене фестиваля устроит комедийный битбоксер, победитель всероссийских батлов по битбоксу Ифтихор — он создаст мини-треки из голосов публики.

Сабантуй будет проходить в Центральном парке Люберец, фестиваль начнётся в 10 утра и продлится до 10 вечера. Вход свободный. Гостей праздника ждёт дегустация чак-чака и татарского чая, спортивные состязания и квест с призами.

Программа фестиваля опубликована на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте», а также в Telegram-канале.

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#культура
#фестиваль
#люберцы
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