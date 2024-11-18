В Раменском представили сборник стихов «Огненные дороги»

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
В Раменской центральной библиотеке состоялась презентация сборника стихов «Огненные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В сборнике 88 страниц. Его идейный вдохновитель – житель Раменского округа, ветеран СВО Александр Тимахович. В книге представлены произведения Татьяны Васильевой, Галины Копейкиной, Дарьи Кучеровой, Людмилы Мордашовой и многих других авторов. Сборник украшен рисунками раменских школьников на патриотическую тему. На презентации побывали представители администрации Раменского городского округа, депутаты, ветераны боевых действий, участники СВО. Было много молодёжи», – сообщили в пресс-службе.Вела мероприятие заслуженный работник культуры Московской области Надежда Потапова. Авторы читали свои стихи. На экране показывали видеоклипы.
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