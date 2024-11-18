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В Раменском представили сборник стихов «Огненные дороги»

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

В Раменской центральной библиотеке состоялась презентация сборника стихов «Огненные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.


В сборнике 88 страниц. Его идейный вдохновитель – житель Раменского округа, ветеран СВО Александр Тимахович. В книге представлены произведения Татьяны Васильевой, Галины Копейкиной, Дарьи Кучеровой, Людмилы Мордашовой и многих других авторов. Сборник украшен рисунками раменских школьников на патриотическую тему. На презентации побывали представители администрации Раменского городского округа, депутаты, ветераны боевых действий, участники СВО. Было много молодёжи», – сообщили в пресс-службе.
Вела мероприятие заслуженный работник культуры Московской области Надежда Потапова. Авторы читали свои стихи. На экране показывали видеоклипы.

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Раменский хор «Русская песня» завоевал Гран-при международного конкурса
18 ноября 2024, 12:20

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Хор «Русская песня» ДК «Победа» Раменского городского округа завоевал Гран-при VI Международного фестиваля-конкурса национальных культур и фольклора, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В очном финале фестиваля-конкурса, который проходил в Великом Новгороде 12-14 ноября, встретились свыше 200 участников, представлявших разные города России и Беларуси. В итоге хор «Русская песня» завоевал Гран-при в номинации «Народное/фольклорное пение» среди участников старше 19 лет», — говорится в сообщении.
Победителям вручили кубки и ценные призы. Кроме того, обладатели Гран-при и лауреаты первой степени получат от организаторов конкурса рекомендации при поступлении в музыкальные учебные заведения.

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#раменский городской округ
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Более 20 художников представили работы на выставке «В поисках пейзажа»
18 ноября 2024, 11:29

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

В выставочном зале «Дом Широкова» торжественно открылась арт-выставка «В поисках пейзажа». Жители и гости Павловского Посада смогли пообщаться с авторами работ, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Свои работы представили более 20 художников – живописцы, модельеры, фотографы, художники по тканям и дизайнеры. На выставке можно увидеть уникальную работу Героя Советского Союза, лётчика-испытателя, члена Союза художников СССР, ученика Фалька Андрея Юмашева. Также в экспозиции представлены работы реставратора и живописца Елены Гориной», – говорится в сообщении.
Выставка продлится до 15 декабря. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (496) 43-2-05-59.

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На территории бизнес-центра в Шатуре установили скульптуру комара
18 ноября 2024, 09:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Необычный арт-объект появился на территории шатурского бизнес-центра «Возрождение». Это металлическая скульптура комара, объект установил самый креативный представитель бизнес-сообщества округа Михаил Бобков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В дополнение к уже имеющимся скульптурам — Мухе и Дереву дел — здесь появился Комар», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

В администрации подчеркнули, что в арт-объектах не всегда нужно искать некий глубокий смысл, и добавили, что целью появления новой скульптуры стало создание хорошего настроения. Эта цель достигнута. Отмечается также, что благодаря усилиям Михаил Бобков вокруг бизнес-центра формируется интересное художественное пространство, а также что реализуемы им идеи вызывают у жителей положительный отклик.

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Объявили дату похорон экс-солиста «На-На» Лёвкина
Прощание с экс-солистом «На-На» Лёвкиным пройдёт 19 ноября
17 ноября 2024, 20:03

Владимир Лёвкин (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

Прощание с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Лёвкиным и похороны запланированы на 19 ноября, передал концертный директор Александр.
Уточняется, что место проведения будет известно ближе к утру.

17 ноября Владимир Лёвкин скончался в возрасте 57 лет. Причина смерти артиста — рак лимфатической системы. Лёвкин боролся с болезнью более 20 лет. Рак лимфатической системы четвёртой стадии у певца обнаружили ещё в 2003 году. Из группы «На-на» он ушёл в 90-х годах.

После успешного лечения онкологии Владимир Лёвкин вышел в ремиссию. Несколько лет назад болезнь вернулась. Несмотря на онкологию, артист продолжал выступать. Ещё 1 ноября он давал сольный концерт, а на публику вместе с женой и дочкой Владимир Лёвкин в последний раз выходил 9 ноября на юбилейном вечере Александры Пахмутовой.

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Стало известно, где похоронят Светлану Светличную
SHOT: Светлану Светличную похоронят на Ваганьковском кладбище
16 ноября 2024, 15:33

Светлана Светличная (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Светлана Светличная будет похоронена рядом с сыном и супругом на Ваганьковском кладбище столицы, пишет Telegram-канал Shot. Со знаменитостью попрощаются 20 ноября в Доме кино.
По предварительной информации, звезда скончалась от сердечной недостаточности на фоне онкологического заболевания. Светличная ушла из жизни на 85-м году. Помимо онкологии, заслуженная артистка РСФСР страдала Альцгеймером. Также у нее наблюдались проблемы с мышлением и речью. Женщина питалась внутривенно и не вставала, добавил Shot.

Известность и славу Светличной принесли роли в кинолентах «Бриллиантовая рука», «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны» и прочие.

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Режиссер игрового кино Александр Панкратов скончался в 78 лет
#мир
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#звёзды
#смерть
#кино
#театр
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Режиссер игрового кино Александр Панкратов скончался в 78 лет
16 ноября 2024, 12:45

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Режиссера игрового кино Александра Панкратова не стало на 79-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
«На 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, режиссера игрового кино, кинооператора Александра Андреевича Панкратова», — сказано в публикации.
Также кинематографисты соболезнуют родственникам и близким умершего. Известно, что с Панкратовым попрощаются и похоронят в понедельник, 18 ноября, на Востряковском кладбище.

Режиссер известен по игровым фильмам «Проделки в старинном духе», «Портрет жены художника», «Завтра» и другим.

Еще Панкратов был кинооператором, участвовал в проектах «Голубой щенок», «Нервы-нервы», «С песней по жизни», «Удивительный мальчик». В 2006 году в свет вышла его книга «Звездное небо над Потылихой».

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#мир
#россия
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#новости
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«Атомный взрыв»: Филолог рассказал про значение Велимира Хлебникова в мировой поэзии
Филолог Журбин: поэт Велимир Хлебников — это разговор о развитии цивилизации
15 ноября 2024, 18:01

Фото: iStock/bestdesigns

В рамках цикла «Невыученный урок» в эфире «Радио 1» кандидат филологических наук, руководитель кафедры русской словесности Областного технолицея им. Владимира Ивановича Долгих, лауреат конкурса Учитель года — 2023 Андрей Журбин рассказал о судьбе и творчестве поэта, теоретика, одного из основоположников кубофутуризма (группы «Гилея» и «будетляне»), ключевой фигуры русского литературного авангарда Велимира Хлебникова.


ВКЛАД В ЛИТЕРАТУРУ

«Хлебников — один из крупнейших мировых поэтов 20-ого века. Виктор Шкловский, литературовед, ввел понятие гамбургского счета, оно идет от легенды о том что борцы в цирках в конце 19-ого — начале 20 века боролись, но это были постановочные бои, а вот уже в Гамбурге они собирались для себя и при закрытых дверях боролись в полную силу, чтобы выяснить кто самый сильный, такой же неофициальный счет Шкловский предполагал в литературе, где чемпионом был бы Хлебников. Велимир Хлебников — это Гагарин в космосе, он вышел на новый уровень поэзии», — сказал филолог.

По его словам, Хлебников — самый азиатский из русских поэтов, он ввел много африканских сюжетов и изменил жанровую систему: создал гипертексты — текст, состоящий из других текстов, писал целые поэмы в жанре полиндрома.
«Он изменил ритмику, активно использовал верлибр, обновил язык — в жизни мы общаемся, используя в среднем 2 тысячи слов, то Хлебников создал более 10-ти тысяч окказионализмов. Это был атомный взрыв в русской и мировой поэзии», — высказался эксперт.

Фото: iStock/francescoch


«БУДЕТЛЯНЕ»


Известно, что Хлебников причислял себя к роду «будетлян», о котором также рассказал руководитель кафедры русской словесности Областного технолицея им. Владимира Ивановича Долгих Андрей Журбин.
«К началу 20-ого века старая поэзия себя исчерпала, и сама жизнь шагнула далеко вперед. Цивилизация вышла на новый уровень, и ей нужен был новый язык, новая поэзия. Хлебников предложил называть себя «будетляне» - люди будущего. Когда Маринетти (Филиппо Томазо Маринетти — итальянский поэт, один из основателей футуризма) приезжал в Россию, многие, в частности Хлебников, бойкотировали его приезд, считая, что учителя-иностранцы не нужны», — рассказал он.


РЕВОЛЮЦИЯ


По мнению собеседника, сложно говорить, насколько поэт принял революцию, ведь однозначно трактовать стихи нельзя.
«Поначалу Хлебников был «новым словом в новом государстве», и даже после его смерти успели издать собрание сочинений, но уже во второй половине 20-х годов был взят курс на упрощение поэзии, а Хлебников был слишком сложен, элитарен, а для советской власти важно было, чтобы в искусстве был диалог. Искусству отводилась инструментальная роль, выполнять задачи посредством искусства необходимые для нового государства. Поэтому Хлебников был предан забвению. Новое открытие его поэзии произойдет уже после перестройки», — объяснил специалист.


АКТУАЛЬНОСТЬ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ


Собеседник подчеркнул, что всегда были энтузиасты, печатающие Хлебникова, и благодаря этому к нему вновь и вновь возвращаются люди.
«Ближе к перестройке появилась возможность опять издавать Хлебникова. В Астрахани открыли его дом — музей, в Россию стали приезжать исследователи его творчества из других стран: США, Франции, Голландии, Японии. То есть во всех крупных странах Хлебников изучается. Софья Старкина издала биографию Велимира напечатанную в ЖЗЛ (Жизнь замечательных людей, серия художественно-биографических книг). Хлебников востребован всеми умными людьми. Это не узколитературная тема, потому что он был еще и математиком, учился в Казанском университете, где и Бутлеров, и Ленин, и Лобачевский. Хлебников — это не только разговор о литературе, но в целом о развитии цивилизации», — поделился эксперт.


Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy

С ЧЕГО НАЧАТЬ ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА


Андрей Журбин заявил, что лучше начинать изучать творчество Велимира Хлебникова с его прозы, например, повести «Ясир».
«Поздний Хлебников потрясает больше, поэтому лучше начинать с поэм, стихотворений последних лет жизни поэта», — посоветовал собеседник.

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В Нахабине отметят День рождения Деда Мороза
15 ноября 2024, 17:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Клуб «Мечта» приглашает всех отметить 18 ноября День рождения Деда Мороза. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Красногорск.
«Гостей на празднике ждут увлекательные загадки, весёлые игры и конкурсы, зажигательные танцы. Также пройдёт награждение победителей творческого конкурса поздравительных открыток ко Дню рождения Деда Мороза «Для любимого волшебника», – говорится в сообщении.
Праздник начнётся в 17:00 по адресу: посёлок Нахабино, ул. Школьная, 2. Возрастных ограничений нет.

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#московская область
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В Зарайске подготовили фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0»
14 ноября 2024, 22:39

Фото: пресс-служба фестиваля «Перезагрузка.2.0»

В Зарайске пройдёт городской фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0». Он стартует 18 ноября 2024 года и завершился 12 января 2025-го, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, при поддержке которого состоится мероприятие.
Фото: пресс-служба фестиваля «Перезагрузка.2.0»

Фестиваль объединит несколько направлений. Ключевая локация – арт-пространство, предполагающее полную трансформацию существующего здания с историей в современный арт-объект. Оно и станет символом перезагрузки Зарайска.

В здании разместятся выставочные залы, интерактивные инсталляции и образовательные зоны, где эксперты расскажут об искусстве, синтезе творчества и социальных проектов, креативной экономике региона.

Среди спикеров – искусствовед, куратор международных музейных выставочных проектов, гендиректор Третьяковской галереи в 2015-2023 годах Зельфира Трегулова. Гости увидят объекты Саши Фроловой – современной художницы и скульптора, пытающейся в своем творчестве предугадать будущее, создавая его эстетику уже сегодня.

Фото: пресс-служба фестиваля «Перезагрузка.2.0»

Ещё одна локация фестиваля – Дом Мачтета, усадьба известного писателя и журналиста начала ХХ века Григория Мачтета.
«Проект в Зарайске – значимый этап изменения самого города. Вдохновившись двумя нашими ключевыми объектами, любой предприниматель может приехать и построить свой культурный центр, арт-пространство, открыть собственное дело. Уверена, что в ближайшие пять лет мы увидим, как город расцветёт, и в нём появится много молодых визионеров, которые захотят создавать там свои проекты», – сказала куратор фестиваля «Перезагрузка. 2.0» Марина Глухова.

Фото: пресс-служба фестиваля «Перезагрузка.2.0»

В рамках фестиваля пройдет масштабная выставочная программа. Её куратор, галерист Полина Аскери, представит более 250 работ 50 художников. Среди них – как мастера с международной репутацией, так и молодые художники.

Гостей ждут мастер-классы художников, где они расскажут о своём творчестве, покажут любимые техники и стилистические приёмы, помогут посетителям почувствовать себя вовлечёнными в мир искусства. А художник Макс Гошко-Даньков представит уникальный перформанс.

Для посетителей «Перезагрузки. 2.0» создадут пространство отдыха – кафе с главными подмосковными брендами: коломенской пастилой и зарайскими коврижками.

Фото: пресс-служба фестиваля «Перезагрузка.2.0»

Ещё две важные точки на карте Зарайска в дни фестиваля – Государственный музей-заповедник Зарайский кремль и Водонапорная башня. Последняя после реставрации работает как смотровая площадка и арт-объект. Для гостей творческое сообщество МИРА проведёт спектакли-прогулки по городу, а режиссёр Нина Волленберг организует серию перформансов.

Подробную информацию о фестивале «Перезагрузка». 2.0» можно найти на сайте и в телеграм-канале.

Фото: пресс-служба фестиваля «Перезагрузка.2.0»

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