В Раменском колледже стартовала образовательная программа для школьников

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Образовательная программа для учеников 7-9 классов стартовала на базе лаборатории Раменского колледжа, ребят научат создавать 3D-модели и работать на фрезерном и токарном станках, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Участие в разработке программы приняли ведущие работодатели оборонно-промышленного комплекса округа — это Раменский приборостроительный завод и Раменское приборостроительное конструкторское бюро. В рамках программы школьники познакомятся с основами электроники, 3D-моделирования, промышленной автоматики и полимеханики», — рассказал заведующий отделением Сложных технических систем и электроники Раменского колледжа Дмитрий Паршенков.Программа рассчитана на пять дней, причём занятия проходят с понедельника по четверг, а на пятницу запланированы экскурсии на предприятия.
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