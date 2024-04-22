В России стартовала Всероссийская акция «Юный искусствовед»

Фото: портал Культурадляшкольников. рф
С 22 апреля по 5 мая 2024 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» проходит Всероссийская акция «Юный Искусствовед». Она проводится с целью популяризации искусства и способствует раскрытию творческого потенциала школьников по всей стране.
Акция проводится при содействии и под патронажем журнала «Юный Искусствовед». Учащиеся школ со всех уголков России будут соревноваться в трёх номинациях. Разделы посвящены рисованию, сочинению историй, заданиям на смекалку и литературные способности. Каждый участник сможет проявить свой творческий потенциал, а также усовершенствовать имеющиеся художественные и литературные навыки. Все три номинации — «Рассказ в картинках»,
«Головоломка», «Искусствовед-писатель» — связаны с одним из главных музеев России — ГМИИ имени А.С. Пушкина (Пушкинский музей).
«Рассказ в картинках». Необходимо будет придумать небольшой сюжет о похождениях Костика и Пушкина в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Потом следует наглядно изобразить эту историю в пяти картинках. Подробнее узнать о героях журнала «Юный Искусствовед» можно на сайте https://yamyam.kids/.
«Головоломка». Для соревнования в этой номинации нужно придумать ребус, головоломку, палиндром или шараду, имеющую отношение к Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и экспонатам из его обширной коллекции. Это может быть литературный лабиринт, задание, в котором требуется найти отличия между картинками, сканворд, кроссворд или другая задача на смекалку, внимательность и творчество.
«Искусствовед-писатель». В этом конкурсе следует выбрать одно из произведений, составляющих коллекцию Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина либо его филиалов. Затем нужно написать достаточно краткое, но емкое эссе, которое поможет другим ребятам обратить внимание на этот шедевр, познакомиться с ним ближе и проникнуться его величием. Если участник акции не может лично посетить Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, он может совершить виртуальную экскурсию, пройдя по ссылке https://pushkinmuseum.art/media/virtual/index.php?lang=ru.
Затем будут подведены итоги акции. По результатам соревнования члены жюри, в состав которого входят главный редактор журнала «Юный Искусствовед», а также сотрудники Пушкинского музея и известные деятели российской культуры, выберут 30 финалистов, по десять в каждой из номинаций, чьи работы будут представлены на портале Культурадляшкольников.рф. Трое победителей, по одному в каждой номинации, получат дополнительный приз — публикацию в журнале «Юный Искусствовед».
Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на портале «Культурадляшкольников. рф» и с 22 апреля по 5 мая в личном кабинете школьника оставить заявку на участие.
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Александр Бойцов