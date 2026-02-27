В российский прокат вышел фильм о легенде футбола Симоняне «Золотой дубль»
В российский прокат вышел фильм «Золотой дубль». Картина посвящена легенде отечественного футбола, тренеру Никите Павловичу Симоняну.
Фильм «Золотой дубль» рассказывает о преемственности поколений, наставничестве и сохранении исторической памяти. Создатели картины ставят своей целью формирование позитивных общественных ориентиров и укрепление гражданской идентичности.
Проект реализовали при поддержке Министерства культуры РФ. «Золотой дубль» получил статус национального фильма и соответствует приоритетным направлениям государственной культурной политики. Лента популяризирует выдающиеся достижения отечественной истории и спорта. Зрители могут посмотреть киноленту в том числе по «Пушкинской карте».
