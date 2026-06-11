В «Союзмультфильме» заявили о намерении снять фильм о Винни-Пухе

11 июня 2026, 04:38

РИА Новости: «Наше кино» вместе с «Союзмультфильмом» снимут в РФ фильм о Винни-Пухе

Фото: iStock/LeMusique

Кинокомпания «Наше кино» вместе со студией «Союзмультфильм» готовит игровой фильм о Винни-Пухе. Об этом в интервью РИА Новости заявила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.