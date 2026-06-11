В «Союзмультфильме» заявили о намерении снять фильм о Винни-Пухе
Кинокомпания «Наше кино» вместе со студией «Союзмультфильм» готовит игровой фильм о Винни-Пухе. Об этом в интервью РИА Новости заявила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.
Она призналась, что очень любит этого культового персонажа и рада, что современные дети скоро смогут познакомиться с ним на большом экране.
Винни-Пух появился благодаря английскому писателю Алану Милну, который написал о нём две повести и два сборника стихов. В России медвежонка открыл для читателей поэт и переводчик Борис Заходер. Первый советский мультфильм о медвежонке и его друзьях в 1969 году выпустил «Союзмультфильм», позже вышли ещё две серии: «Винни-Пух идёт в гости» и «Винни-Пух и день забот».
Ранее стало известно, что выход байопик про Майкла Джексона заметно оживил интерес россиян к творчеству короля поп-музыки: прослушивания его песен выросли на 44%. В начале июня фильм «Майкл» уже стал лидером российского проката, собрав более 320 миллионов рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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