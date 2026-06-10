Водитель автобуса, протаранивший толпу пешеходов в Екатеринбурге, сделал признание
Протаранивший толпу людей в Екатеринбурге водитель автобуса перепутал газ и тормоз
Водитель автобуса в Екатеринбурге, смертельно протаранивший пешеходов, признался, что перепутал педали газа и тормоза. Об этом мужчина рассказал в интервью «Известиям».
ДТП произошло сегодня вечером у храма Большой Златоуст в Ленинском районе. Автобус выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов после столкновения с легковушкой. В его салоне находились 11 пассажиров, которые не пострадали.
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В результате аварии погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка. Ещё четыре человека пострадали, троих из них госпитализировали в состоянии средней тяжести, однако жизни пациентов ничего не угрожает. Следователи допрашивают водителя и свидетелей, назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.
«Я хотел быстрее, потом у меня голова сильно заболела, глаза ничего не видели, я нажал на тормоз, а это газ был. Похоже, так было», — объяснил «Известиям» 48-летний водитель автобуса.Мужчина добавил, что подробностей столкновения не помнит. Точную степень его виновности правоохранители установят по камерам видеонаблюдения.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ХМАО задержали мужчину, похитившего маленькую девочку. Ребенка искали два дня. Оказалось, что местный житель Нижневартовска все это время не выпускал пострадавшую из своего дома, заставляя её подчиняться своим приказам.