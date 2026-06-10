Водитель автобуса, протаранивший толпу пешеходов в Екатеринбурге, сделал признание

10 июня 2026, 23:36

Протаранивший толпу людей в Екатеринбурге водитель автобуса перепутал газ и тормоз

Фото: канал в MAX «Госавтоинспекция Свердловской области»/@gibdd_66

Водитель автобуса в Екатеринбурге, смертельно протаранивший пешеходов, признался, что перепутал педали газа и тормоза. Об этом мужчина рассказал в интервью «Известиям».





ДТП произошло сегодня вечером у храма Большой Златоуст в Ленинском районе. Автобус выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов после столкновения с легковушкой. В его салоне находились 11 пассажиров, которые не пострадали.





В Курске учительница уволилась из-за шутки над учеником

«Я хотел быстрее, потом у меня голова сильно заболела, глаза ничего не видели, я нажал на тормоз, а это газ был. Похоже, так было», — объяснил «Известиям» 48-летний водитель автобуса.