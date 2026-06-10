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Водитель автобуса, протаранивший толпу пешеходов в Екатеринбурге, сделал признание

Протаранивший толпу людей в Екатеринбурге водитель автобуса перепутал газ и тормоз
Фото: канал в MAX «Госавтоинспекция Свердловской области»/@gibdd_66

Водитель автобуса в Екатеринбурге, смертельно протаранивший пешеходов, признался, что перепутал педали газа и тормоза. Об этом мужчина рассказал в интервью «Известиям».



ДТП произошло сегодня вечером у храма Большой Златоуст в Ленинском районе. Автобус выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов после столкновения с легковушкой. В его салоне находились 11 пассажиров, которые не пострадали.

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В результате аварии погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка. Ещё четыре человека пострадали, троих из них госпитализировали в состоянии средней тяжести, однако жизни пациентов ничего не угрожает. Следователи допрашивают водителя и свидетелей, назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.

«Я хотел быстрее, потом у меня голова сильно заболела, глаза ничего не видели, я нажал на тормоз, а это газ был. Похоже, так было», — объяснил «Известиям» 48-летний водитель автобуса.
Мужчина добавил, что подробностей столкновения не помнит. Точную степень его виновности правоохранители установят по камерам видеонаблюдения.

Ранее «Радио 1» передавало, что в ХМАО задержали мужчину, похитившего маленькую девочку. Ребенка искали два дня. Оказалось, что местный житель Нижневартовска все это время не выпускал пострадавшую из своего дома, заставляя её подчиняться своим приказам.
Мария Моисеева

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