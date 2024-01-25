В здании бывшей больницы посёлка Речицы открыли детскую поликлинику

Фото: пресс-служба Минздрава МО
«Это очень важный социальный объект для жителей – медицинскую помощь здесь получают более 3,5 тыс детей. В здании провели ремонт, заменили водопровод, канализацию и электрику, выполнили косметические работы. Для медучреждения закупили мебель и оборудование», – говорится в сообщении.В поликлинике организовали отдельные входы для детей с симптомами заболеваний и пришедших на плановый осмотр, обустроили зоны ожидания, регистратуру, установили инфомат.
Читайте также:
Старое здание поликлиники в Мытищах отремонтируют под начальную школу
Для 18 тыс жителей Электрогорска открыли обновлённую поликлинику
Семь врачей новой поликлиники в Мытищах воспользовались областными программами поддержки