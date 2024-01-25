Старое здание поликлиники в Мытищах отремонтируют под начальную школу

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец
«Сейчас действующая школа в микрорайоне переполнено. Уже идет подготовка документов по передаче здания в муниципальную собственность», — отмечается в сообщении.
В ближайшее время планируется начать работать над проектом реконструкции здания. Работа предстоит большая, так как до поликлиники там размещался кирпичный завод, а потом солдатские казармы. Теперь здание должно быть подготовлено для приёма школьников и отвечать современным образовательным стандартам.
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