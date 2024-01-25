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Старое здание поликлиники в Мытищах отремонтируют под начальную школу

25 января 2024, 15:58
Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

В здание постройки конца XIX века в микрорайоне Пироговский городского округа Мытищи, где раньше помещалась поликлиника, после ремонта переедет начальная школа, об этом просили местные жители, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Сейчас действующая школа в микрорайоне переполнено. Уже идет подготовка документов по передаче здания в муниципальную собственность», — отмечается в сообщении.

В ближайшее время планируется начать работать над проектом реконструкции здания. Работа предстоит большая, так как до поликлиники там размещался кирпичный завод, а потом солдатские казармы. Теперь здание должно быть подготовлено для приёма школьников и отвечать современным образовательным стандартам.


Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в микрорайоне Пироговский была открыта новая поликлиника на 200 посещений в смену. С врачами медучреждения побеседовал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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#мытищи
#школа
#ремонт
#реконструкция
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Корниец: Контроль за квартирными «приютами» надо ужесточить
25 января 2024, 16:03

Фото: istockphoto.com/Andrei-Sitnikov

Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец выступил с инициативой ужесточить наказание за организацию квартирных «приютов» и «питомников».
Кроме этого, он заявил, что необходимо запретить содержание в многоквартирных домах хищных и экзотических животных.

«Надо признать, что крупный или откровенно хищный зверь не приспособлен к жизни в малометражном человеческом жилье: его мирное сосуществование с десятками или сотнями людей в доме невозможно и даже опасно», — пояснил в беседе с RT Корниец.

По его мнению, за порчу общественной собственности такими животными, за организацию таких приютов наказание должно быть в некоторых случаях даже уголовным.

Ранее в Москве прошла церемония награждения лауреатов Всероссийской Премии добрых дел «Сможем вместе победить», номинации в которой касались в том числе и защиты окружающей среды и экологии. Отмечается, что издательский дом «Аргументы недели» были в числе организаторов премии.

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#дом
#животные
#наказание
#экология
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Экс-губернатора Пензенской области посадили на 12 лет за взятки
Суд приговорил к 12 годам колонии экс-губернатора Пензенской области за взятки
25 января 2024, 15:53

Фото: iStock/gorodenkoff

Измайловский столичный суд приговорил к 12 годам колонии бывшего главу Пензенской области Ивана Белозерцева и 11 годам главу фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля за взятки. Об этом сообщает РИА Новости.
«По совокупности преступлений назначить Белозерцеву Ивану Александровичу наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - гласит приговор.

При этом гособвинитель запрашивал 13 лет лишения свободы для Белозерцева и 12 лет для Шпигеля.

Изначально приговор должны были огласить в минувший понедельник, 22 января. Однако тогда заседание отложили. Таким образом, суд вынес приговор в четверг, 25 января.

19 января стало известно, что Тверской суд Москвы отправил министра здравоохранения Московской области Александра Захарова в СИЗО на два месяца за взятку в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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#суд
#приговор
#наказание
#заседание
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Подмосковные спасатели помогли госпитализировать пенсионерку из запертой квартиры
25 января 2024, 15:45

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь квартиры, где находилась пенсионерка, нуждающаяся в госпитализации. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Через «Система-112» за помощью обратились родственники пенсионерки, которые сообщили, что она не отвечает на телефонные звонки, а дверь квартиры заперта изнутри на щеколду.

«Прибыв по указанному адресу, спасатели в присутствии сотрудника полиции с помощью слесарного инструмента вскрыли дверь и обеспечили доступ родственникам в жилье. Хозяйка квартиры же сидела на стуле с признаками инсульта. Специалисты незамедлительно вызвали скорую помощь, а затем под присмотром медицинских работников специалисты погрузили 76-летнюю женщину на мягкие носилки и перенесли ее в автомобиль скорой помощи для дальнейшей госпитализации», — объяснил замначальника 308-й ПСЧ Роман Протасевич.

Стоит отметить, что спасать пенсионерку пришлось в одном из многоквартирных домов ​города Можайск.

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#спасатели
#помощь
#жильё
#можайск
#квартиры
#автомобиль
#мособлпожспас
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Глава Минобрнауки Фальков предлагает разделить магистратуру на два направления
25 января 2024, 15:45

Фото: istockphoto/Liubomyr Vorona

Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил разделить магистратуру на профессиональную и исследовательскую.
«Интерфакс» пишет, что, по мнению Фалькова, с помощью этого студенты получать более глубокие знания и возможность впоследствии заниматься наукой.

Глава Минобрнауки заявил, что основной целью обучения в магистратуре должно быть получение дополнительных знаний, а не диплома. Наличие такой ступени должно быть в вузах с соответствующими кадровыми и возможностями инфраструктуры.

По мнению Фалькова, обучение в магистратуре особенно необходимо для студентов инженерно-технических и естественно-научных направлений.

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#образование
#новости
#студенты
#вузы
#общество
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Семь врачей новой поликлиники в Мытищах воспользовались областными программами поддержки
25 января 2024, 15:38

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Семь врачей, работающих в новой поликлинике в микрорайоне Пироговский городского округа Мытищи, воспользовались различными льготными программами, которые предоставляют медикам в Московской области. О важности таких программ напомнил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе посещения медучреждения, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«У нас есть программы поддержки, в том числе для тех, кто приезжает к нам. Кому нужно жилье, оплачиваем его. (…) Конечно, самое главное — это врачи. Всегда есть те, на которых особая нагрузка. Мы постоянно ищем специалистов, важно, что вы тоже принимаете в этом участие», — сказал губернатор во время общения с медперсоналом.

В числе участников программ поддержки двое врачей, которым компенсируют аренду жилья. Ежемесячная компенсация составляет 20 тысяч рублей. Ещё двух докторов привлекли на работу в поликлинику в рамках программы «Приведи друга». А три сотрудника получили социальную ипотеку, включая заведующую поликлиникой, педиатра Татьяну Серову.

«Я приехала из Омска семь с половиной лет назад. Искала работу в Москве, но потом узнала о программе «Социальная ипотека». У меня двое детей, вопрос жилья очень актуален, поэтому я выбрала Подмосковье», — рассказала доктор Серова.

Она добавила, что документы на участие в программе подала в августе, в октябре получила сертификат, а в конце декабря уже купила квартиру.

В настоящее время поликлиника, открывшаяся только неделю назад, почти полностью укомплектована кадрами. Осталось только две вакансии — невролога и участкового терапевта.

Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года. Воспользоваться ей могут медики, учителя и ряд других категорий. В рамках программы из бюджета Подмосковья оплачивается половина стоимости жилья, а в течение 10 лет компенсируются выплаты по погашению тела кредита. Сам получатель ипотеки платит только проценты по кредиту.

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#андрей воробьёв
#мытищи
#поликлиника
#медицина
#врачи
#социальная ипотека
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Опрос: Большинство работодателей обращают внимание на высшее образование
25 января 2024, 15:35

Фото: istockphoto.com/Weedezign

Опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показал, что 75% работодателей обращают внимание на наличие высшего образования при приёме на работу.
Так, для руководства компаний высшее образование сигнализирует о наличии о потенциального сотрудника полезных знаний и навыков, дисциплины, амбиций и полезных знакомств.

«Оконченное высшее образование имеет значение для работодателей при найме специалистов (36%) и руководителей (35%). Для 15% работодателей диплом важен при подборе высшего менеджмента, а 10% респондентов отметили работников среднего звена», — приводит RT текст исследования.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о том, что в столичных вузах и колледжах обучается более 900 тыс. человек. Также он поздравил жителей и гостей Москвы с Татьяниным днём.

«Дорогие друзья, поздравляю с Татьяниным днём! Москва – столица российского студенчества. В наших вузах и колледжах обучается больше 900 тыс. человек. У вас масса возможностей реализовать свои таланты, добиться успеха, принести пользу людям и внести вклад в развитие любимого города», – приводит АГН «Москва» слова Собянина.

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#москва
#образование
#вузы
#диплом
#работа
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Трепову* приговорили к 27 годам колонии и штрафу 600 тысяч рублей за теракт
25 января 2024, 15:15

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В теракте, который произошел в петербургском кафе, погиб военкор Владлен Татарский.
Shot пишет, что на оглашение приговора Дарья Трепова* пришла в ярком свитере с мандаринами. Трепову* приговорили к 27 годам колонии и штрафу в 600 тысяч рублей.

Напомним, 2 апреля 2023 года Дарья Трепова пришла на творческую встречу Владлена Татарского и вручила ему статуэтку с его изображением и взрывчаткой внутри.

Известно, что перед терактом Трепова* ходила в церковь с просьбой благословить её на переезд в Киев и занятие там журналистикой, но её благословили только на дорогу.

Во время судебного заседания девушка уверяла, что ей не было известно, что внутри статуэтки заложена взрывчатка. Она думала, что там прослушка. Свою вину Трепова не признала. По ей словам, до теракта она вообще не знала, кто такой Владлен Татарский.

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*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#суд
#приговор
#теракт
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Доцент Титов: Сегодня вузы стараются учитывать актуальные требования рынка
25 января 2024, 15:15

Фото: istockphoto.com/ABGlavin

Доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Сергей Титов рассказал о нынешней системе высшего образования в учебных заведениях, отметив, что вузы сегодня поднимают качество подготовки студентов.
«Учебные заведения стараются учитывать актуальные требования рынка, ориентироваться на работодателей, их приоритеты и ожидания», — прокомментировал в беседе с RT Титов.

Он добавил, что сегодняшние студенты отличаются большей стрессоустойчивостью и спокойствием.

Сегодня, 25 января, отмечается День студента и Татьянин день. По этому случаю комментарий дал учредитель Царьграда Константин Малофеев, который сам окончил МГУ им. Ломоносова.

«Наш Университет сегодня именинник, ведь именно в Татьянин день Императрица Елизавета Петровна подписала Высочайший Указ о его открытии. На века определив развитие русской высшей школы», — приводит «Царьград» слова Малофеева.

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#университет
#студенты
#мгу
#рф
#праздник
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Мобильные экологические лаборатории проверили воздух в 14 округах Подмосковья
25 января 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

21 выезд в 14 подмосковных городских округов совершили мобильные экологические лаборатории Мособлэкомониторинга с 18 по 25 января для взятия проб и проверки состава атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

«Исследования проводились по 31 загрязняющему веществу. Ни в одной из проб не было выявлено превышения предельно допустимой концентрации опасных элементов. При этом в одной пробе содержание сероводорода оказалось выше, чем в остальных — 0,6 ПДК м. р., но это значение находится в пределах нормы», — говорится в сообщении.

Мобильные лаборатории выезжали в Луховицы, Балашиху, Мытищи, Электросталь, Пушкинский, Ленинский, Коломну, Раменский, Одинцовский, Реутов, Подольск, Чехов, Химки и Серпухов.

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#экология
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